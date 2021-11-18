▲ 【十四五規劃】任志剛：十四五規劃留有空間 香港可以發揮想像力 從3方面融入國家發展大局

香港生產力促進局於今日下午舉辦《ForeSight智瞻2022》第二場論壇，討論焦點圍繞「未來藍圖解構：迎接十四五規劃與大灣區機遇與挑戰」，有份出席的香港特別行政區行政會議非官守議員任志剛表示，十四五規劃留有空間，香港可以發揮想像力，思考如何融入國家發展大局。

任志剛表示，香港可以從3方面推動有關工作。第一，制定政策要有理論基礎，例如十四五規劃指出要「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉」，資本是生產要素之一，香港可以與內地產生協同效應，取長補短，推動資本流動及貨幣兌換。第二，香港要了解內地社會主義市場經濟的特色，更好地協助管理風險，例如額度管理，單位管理，項目管理及地區管理。第三，粵港澳大灣區領導小組下可以成立一個專業、專責及專有權力的金融專家小組，以推動政策有效落實，從而加快香港融入國家發展大局。

《ForeSight 智瞻 2022》一連兩日（11月18至19日）以論壇形式舉行，內容涵蓋四大熱門主題，包括宏觀經濟展望、國家十四五規劃和大灣區機遇與挑戰、再工業化發展，以及淨零碳排放策略等議題。

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