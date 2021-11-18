【理財規劃】SJP Asia調查：逾6成港人缺乏理財規劃

St. James’s Place Wealth Management Asia （SJP Asia）發佈「香港財富與生活2021」調查，結果顯示，有63%的香港受訪者缺乏理財規劃，亦有40%受訪者不滿意目前的儲蓄水平。在缺乏資金或理財策劃下，有76%受訪者表示，缺乏金錢成為家庭龐大壓力來源。

調查顯示，有76%受訪者表示，在缺乏資金或理財策劃下，缺乏金錢成為家庭龐大壓力來源，而缺乏金錢的主要原因，是因為香港的高生活水平、缺乏紀律性儲蓄以及沒有儲蓄目標。另外，報告又指，有92%受訪者僅以儲蓄作為首要理財方式，另有89%受訪者會投資股票，不足50%的受訪者會購入保險、物業、固定收益產品等。不過，有43%的受訪者認為現金作為投資產品表現一般或不理想，亦有48%表示有意來年將提高股票的投資比例。

至於多國中央銀行持續評估疫情會否造成短暫通脤，以及海外能源及進口商品等價格上升亦導致香港的物價價格上漲。調查顯示，有52%受訪者表示對香港日漸上升的生活成本感到擔憂，但只有 29% 的香港人表示在理財規劃中有考慮通脹及其對儲蓄的影響。

而在尋求專業建議方面，82% 的香港受訪者在作理財決定前會尋求建議，而疫情亦促使 60%香港市民對財富更為謹慎。另外，不少人士轉投尋求專業人士的建議，有37%受訪者在作出投資決定前會先諮詢理財顧問，而47%受訪人士認為如在過去五年有聘請理財顧問，其投資回報會更高。

SJP 香港和上海業務主管 Oliver Wickham 表示，沒有理財計劃或沒有將通脹和其他與經濟不穩相關的影響納入考慮中，這情況並不理想。雖然這種習慣或與新冠疫情已維持一段時間有關，但香港投資者應該考慮及調整其投資和儲蓄，以保障未來的財富和福祉，而香港作為世界上生活成本最昂貴的城市之一，加強金融教育將有助解決這種財富失衡問題，以支持財務及身心健康。被問到有否理財規劃的建議給予香港市民，Oliver Wickham 指，每人都需要有一個理財規劃，並需要清楚知道自己的理財目標。

Oliver Wickham續指，愈來愈多香港人尋求合格及專業的建議，以管理資金，這趨勢令人鼓舞。財富管理行業在經濟不明朗及疫情期間為個人投資者規劃穩健的財富組合，令人欣慰的是，投資者著重保護未來，並了解穩健的財務建議的重要性，而建立信任並幫助投資者了解與費用、投資和財務規劃相關的資訊也顯然地變得非常重要。

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責任編輯：羅浩濂