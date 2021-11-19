【Disney+】與Netflix關鍵差別　Disney+難吸引年老用家收看

▲ 有媒體稱，Disney+如果不能吸引老年用戶群體，恐怕無法成為下一個Netflix。（法新社圖片）

Disney+登陸香港、台灣後，立即吸引了眾多用戶訂閱。不過，積極進軍全球各地，是否代表Disney+能逐漸取代Netflix？有媒體稱，Disney+如果不能吸引老年用戶群體，恐怕無法成為下一個Netflix。

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第四季用戶數量表現差

迪士尼近日公布了第四季度數據，當中Disney+的訂閱用戶數量表現並不亮眼，甚至遠低於預期。華爾街分析師曾預料，Disney+在該季度可新增940萬訂閱用戶，結果只有210萬，足有約4倍的差距。

不過，迪士尼行政總裁Bob Chapek表示，Disney+將於2022年第四季度發布一系列的新節目和影視作品，會成為明年用戶增長的一大推動力，迪士尼仍有望在2024年實現2.3億至2.6億用戶的目標。「第四季度將是Disney+首次在1個季度內，發布迪士尼、漫威、星球大戰、彼思和國家地理的原創作品內容，當中更包括備受期待的《驚奇女士》和《皮諾丘》。」

作品難吸引50歲以上人士

然而，研究公司MoffettNathanson的分析師卻認為，迪士尼手上的系列作品，難以接觸那些沒有小孩的家庭用戶。

分析師指出，「Disney+在美國的認知度得分幾乎是同行中最高的，但卻未能滲透到50歲以上的中老年家庭人口中。這些家庭不一定有受迪士尼內容吸引的孩子，也未必是漫威、彼思或星球大戰的超級粉絲。」

關於如何開始吸引沒有孩子的年長用戶，MoffettNathanson的分析師則認為，Disney+應該像Netflix那樣，開始開發更多「非品牌、大眾化的娛樂作品」。另外，迪士尼亦應擴大其國際和本地語言內容，以吸引更多的全球觀眾。

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責任編輯：李智美