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【BNO移民英國】2萬英鎊買到2房 英媒：全國最平

環球社會熱點 08:35 2021/11/19

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英國為港人移民熱門地點之一，英國樓價今年屢創新高。英國一個兩房連花園的「荀盤」正以2萬英鎊（約21萬港元）放售，英媒更形容這個單位平絕全英國。但這個單位多處年久失修，新業主置業後需為全屋大翻新才可入住。

英國服務業人手短缺 食肆酒吧縮短營業時間 【下一頁】

英國《鏡報》報道，這個單位位於英格蘭森德蘭（Sunderland）。單位面積約760平方呎，呎價僅為276港元。單位屬兩房連客飯廳間隔，連廚房、浴室及前後花園。

單位内籠及平面圖

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根據英國政府數據，森德蘭的平均樓價為27.1萬英鎊（約284.8萬港元），為上述放盤售價的13.55倍。而且《鏡報》指英國自7月到9月，沒有任何單位的售價低於2萬英鎊，相信上述放盤已經平絕全英國。

英國聖誕節勞動力短缺 企業出2萬獎金搶人 【下一頁】

但根據地產代理提供的資料及相片，單位内籠殘舊似乎已經空置多時，後花園也堆滿雜物需要清理。新業主除了要為牆壁上新油漆及更換門窗外，更要換走全屋傢俬及地毯，工程頗大。

不過地產代理指這個單位的地理位置絕佳，非常接近森德蘭市中心及也鄰近數間學校，乘坐地鐵前往紐卡素市中心也算方便。這個單位目前在網上以拍賣形式放售，代理更稱此區的放盤非常受歡迎。

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責任編輯：鄭錦玲

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