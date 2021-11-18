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【科技初創】5間本港科企入圍金融科技加速器項目　涉及人工智能能、區塊鏈

商業 20:55 2021/11/18

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數碼港表示，與Accenture（埃森哲）合辦的金融科技加速器項目FinTech Innovation Lab Asia Pacific （FILAP），今年的項目已結束。（資料圖片）

數碼港表示，與Accenture（埃森哲）合辦的金融科技加速器項目FinTech Innovation Lab Asia Pacific （FILAP），今年的項目已結束。11間入圍的金融科技初創企業，當中包括5間香港初創，向創投及金融業界，展示他們的創新構思。今年計劃已成功促成兩個概念驗證（PoC）方案，亦有21個PoC項目正在籌備階段。

【Meta】Meta公布「2022年及未來數碼消費者」調查　消費者喜依靠社交媒體作購買決定

11間入選初創來自6個不同市場，運用人工智能、區塊鏈及大數據分析等技術，開發創新方案，當中入圍的5間香港初創，亦先後成為數碼港的社群企業。

移動身份驗證、eKYC和防欺詐解決方案　

開發利用流動裝置IP地址進行身份認證方案的IPification行政總裁Stefan Kostic表示，「近年亞太區的網絡攻擊數量大幅增加，以今年5月為例，區內的網絡攻擊數量按年增加百分之168。由於密碼和短訊雙重認證等較常用的驗證方法較容易受到攻擊，公司的移動身份驗證、eKYC和防欺詐解決方案正好迎合金融機構所需。透過FILAP的交流活動，我們進一步了解不同類型的金融機構的特定需要，從而開發出更能滿足市場需要的產品。」

研發人工智能電話及聊天機械人等解決方案的Asiabots，其首席財務官岑潮輝表示：「透過智能電話應用方案，能協助金融機構進行客戶分流和改善客戶體驗。公司現時已與金融機構合作夥伴探討進一步合作的機會，同時舊客戶亦對有關創新想法具興趣，即將會與他們展開相關合作。」

新增6個業務挑戰

FILAP今年新增1項具挑戰性的元素，入圍的初創企業需根據金融機構合作夥伴所提出的6個業務挑戰，包括支持數碼貨幣發展、管理環境、社會和治理（ESG）標準和風險、提高客戶參與、發展亞太地區財富管理業務以及保險服務業市場，提出解決方案建議。

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【創業兵團】本地初創LONO推環保運動鞋　南豐紗廠設實體店（多圖）

責任編輯：李智美

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