Netflix突然宣布加價　南韓訂閱價格最高加17.2%

Netflix（NFLX ）原創韓劇《魷魚遊戲》自播出後熱爆全球，深受韓國年輕一代追棒，其中韓綜《Running man》有一集特別模仿《魷魚遊戲》劇情，公司眼見劇集廣受好評，Netflix於周四（18號）宣布調升南韓市場的訂閱服務價格，上漲百分比為12.5%至17.2%。

依照Netflix在南韓市場最新公布，標準方案由每月1.2萬韓元 （約港幣79元）調整至1.35 萬韓元 (約港幣89元)，漲12.5%，而高級方案從每月1.45萬韓元（約港幣96元），上升至1.7萬韓元（約港幣112元），漲17.5%。

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據了解，Netflix去年10月起在美國、加拿大、日本和英國等國家，提高了用戶訂閱費用。對於突然「加價」一事，Netflix公共政策副總裁Dean Garfield在今年4月參加首爾記者會上，直言「自從Netflix進入了南韓市場後，5年的訂閱費用持續沒有上調，公司就此一直思考相關事宜。」

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責任編輯：黃苑筠