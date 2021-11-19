【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生

家居裝修對港人來說是大事情，裝修完起碼可以住進去十年八載，是次介紹的單位位於馬鞍山海栢花園，實用面積約412平方呎，裝修花了5個月時間完成。據悉，屋主一人居住在單位內，他希望塑造出舒適的在家工作環境，因此找了室內設計公司Jason Lie Interiors Ltd. 為單位打造出空間感充足的簡約風，帶給人型格又不失寫意的感覺。

全屋以白色為主，配以雲石作點綴，線條簡單利落，增添單位的時尚感。地板採用白灰色的魚骨紋木紋瓷磚， 簡單的斜線增添特色。設計師透露原本想採用魚骨紋的木地板去鋪切，但是考慮到一人居住的打理問題所以改為用帶有魚骨紋的木紋瓷磚。至於走到客廳，窗台及電視枱採用白底雲石配合全屋的白色設計，以大理石石紋去襯托整個空間，作出一些點綴。

業主是一名音樂愛好者，單位未裝修前，客廳已有一對喇叭，房間更有一個CD架連一面全身鏡子，他希望裝修後有地方存放大量CD，同時有舒適的空間欣賞音樂。有見及此，設計師在客廳擺放了一個透明黑色櫃，以作擺放CD之用。透明櫃子使CD在不播放的時候也有觀賞價值，對愛音樂之人可說是一大樂事。而CD櫃位於電視和沙發旁邊，屋主閒時拿隻CD出來播放音樂也十分方便。

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設計師在訪問中透露今次設計的最大趣味和滿足感在於單位間隔設計的改動，他指出單位原有的間隔是兩房一廳，要在房間才能看見最開陽的海景，而原有的飯廳及客廳的間隔鋪排，看到的海景比原有大廈外牆遮蓋，相比起房間的海景遜色不少。而客人在家的的時間多數也是在客廳活動，改動後客人可以在客廳飽覽一個比較完整的海景，把陽光盡量帶到單位內，使整個單位感覺變得更開揚。原有的飯廳亦被改為開放式，廚櫃一旁的桌子可以飽覽整個海景，屋主在桌面工作和用餐時可以一邊觀賞景色，何其寫意。

至於洗手間亦有很大的變動，除了應業主要求裝上一個比以往大的洗面盤，牆身及地台由以前的藍色馬賽克瓷磚和黑色地磚改用白色雲石紋的瓷磚，除了增加統一感，更貫徹單位整體的設計感覺。廁所增設了一個白色鏡櫃，除了用鏡子增強空間感，更令儲物空間大增。鏡櫃的裝飾框用了雲石去鋪切，設計師解釋指裝飾框需要有一定厚度才可突出設計上的質感，而瓷磚不能做到這樣的效果，所以最後整個洗手間設計用了雲石和雲石紋的瓷磚配合去完成。

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費用： 清拆：約50,000元 油漆：約54,000元 泥水：約145,000元 木工連訂造傢俬：約290,000元 水電：約80,000元 材料雜項及設計費連工程管理 ：約71,000元 合共 ：約690,000元

圖片由Jason Lie Interiors Ltd.提供

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責任編輯：陳頌潔