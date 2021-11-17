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【睡眠健康】英國調查：晚上10至11時睡覺 心臟病發病率最低

理財智慧 18:16 2021/11/17

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據英國生物銀行（UK Biobank）數據的研究指出，患心臟病的風險可能與就寢時間相關，而晚上10時至11時入睡的人，罹患心臟病風險為最低。

英國艾希特大學（University of Exeter）科學家從資料庫取得數據，涉及約 8.8 萬名參與者，使用追蹤 5 年半睡眠習慣和患心臟病傾向的相關性。調查研究顯示，持續晚上10時至11時睡覺的人，心臟病發病率最低。相比之下，每天午夜後入睡的人患心臟病風險高 25%。晚上 11時到午夜睡覺的人，風險高 12%。太早睡對健康也不好，晚上10時前睡覺的人，比晚上10時至11時睡覺的人患心臟病風險高 24%。這項研究發表在《歐洲心臟期刊》。

睡眠時間太早或太晚也有可能擾亂生物鐘，對心血管健康產生不利影響。雖然心臟健康與晝夜節律有關，但這項研究與許多其他研究一樣，研究人員強調不能斷定晚上10時至11時睡覺會降低心臟病風險，只是那時上床睡覺的人出現心臟問題的機率較低，如可能是晚上10時上床睡覺的人比其他生活也更自律。

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責任編輯：龍紀瑩

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