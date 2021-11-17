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【智能手錶】消委會測試智能手錶 價高不等於運動數據準確

理財智慧 18:16 2021/11/17

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消費者委員會日前發布一份智能手錶的測試結果，從運動表現如心率、距離、步數、高度／高度變動等測量，以至電池表現、智能功能、使用方便程度及防刮花能力等多方面評價總共27款產品的綜合表現。消委會發現，測試產品當中，準確度與價格沒有必然關係，因智能手錶和手環非精密儀器，無法精確地測量運動數據。

消委會今次測試的智能手錶有 27 款。消委會按照運動、電池、智能、使用方便度、防刮花能力等作綜合評分。智能手錶中獲三甲的是 Garmin Forerummer 55、Forerunner 745 和 Honor GS Pro，第四和第五則為 Garmin Instinct Solar 和 Fitbit Sense。Garmin Forerummer 55 在總評分獲得 5 分滿分，當中步數、距離估算、心率監測、智能功能都獲得 5 分，而且只需充電 1.4 小時就可使用 21 天，是眾多測試樣本中續航力最強的。

Apple Watch SE 和 Apple Watch Series 6 都是今次消委會測試的樣本，兩者的運動數據、心率監測、估算距離、高度量度都獲得 5 分滿分，不過電池續航力則是一眾產品中較弱，分別只能使用 2.2 和 1.6 日。8 款測試的運動手環樣本，Fitbit Charge 4 得分 4.5 最高，但其他品牌的產品分數相當接近，不過價格就有頗大分別。

消委會在報告中表示，智能手錶和手環非精密儀器，無法直接測量運動數據，一般不會非常準確，而準確度與價格沒有必然關係。

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責任編輯：龍紀瑩

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