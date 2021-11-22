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【清酒新世界@iM網欄】清酒不老 澤屋．一

名人薈萃 14:34 2021/11/22

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澤屋．一

「酒造作為建築物，會隨著時間的推移而老化，這是不可避免的事情，但酒造所釀造的清酒和釀造清酒的人的心絕不能老化。」這是第八代社長留下的一句話，他們從未停止思考，反而期待並繼續尋找最好的方法來釀造最好的清酒，即使酒造老化，也不要讓清酒老化！松本酒造創立於寛政3年即1791年，起初名字是引用了創立人松本治兵衛的「松本」來命名的，因此在松本酒造旗下的清酒中都能尋找到創立人的影子。

松本酒造位於京都市伏見區，雖然當地聚集了許多尋求優質地下水的酒造，不過到了這區肯定能認出松本酒造了！因為酒造的建築很宏偉，並有大正時代已建造的磚煙囪，當你看到高聳的磚煙囪就找對了地方，這正是松本酒造！

松本酒造承繼了京都200多年的清酒釀造方法，並不斷探索新口味，同時透過他們的技術表現對清酒的熱情，譬如酒造一直致力維護及保留京都典型的清酒釀造文化、歷史和傳統。酒造的倉庫更被認定並登記為有形文化財產及明治工業革命遺跡，可想而知在裏面工作的人是有多自豪，這也是承繼傳統給後代的其中一個方法！

現今的松本酒造相當重視第一代的智慧和文化，著重清酒和原酒釀造的意義，致力將傳統清酒釀造的學問推廣予享受清酒的人。他們的目標是希望能夠配合傳統的飲食文化成為最好的餐酒，酒造旗下有很多品牌，包括：「桃之滴」、「日出盛」和我下星期介紹的「澤屋まつもと」。

松本酒造式会社
地址：京都市伏見区横大路三栖大黒町七
電話：075-611-1238
官網：https://matsumotoshuzo.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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