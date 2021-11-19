前白宮發言人爆特朗普夫婦秘密 暗證梅拉尼婭與長女不和 環球經濟金融 16:05 2021/11/19 分享： 美國前總統特朗普前白宮發言人格里沙姆，最近出書揭露特朗普擔任總統時的花邊內幕，包括與妻子梅拉尼婭關係、與各國元首私下關係等，試圖解釋特朗普當年作出使人震驚舉動的背後真相，滿足民眾好奇心。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 美國特朗普酒店將易手兼改名 料逾29億成交 2021/11/15 美國特朗普酒店將易手兼改名 料逾29億成交 美國會暴亂「牛角男」判囚41個月 曾求特朗普特赦 2021/11/18 美國會暴亂「牛角男」判囚41個月 曾求特朗普特赦 特朗普前顧問班農就藐視國會自首 揚言推翻拜登政權 2021/11/16 特朗普前顧問班農就藐視國會自首 揚言推翻拜登政權 【COP26】拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着 2021/11/02 【COP26】拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着 【COP26】拜登為特朗普退出巴黎協定道歉 2021/11/02 【COP26】拜登為特朗普退出巴黎協定道歉 你可能感興趣 美國特朗普酒店將易手兼改名 料逾29億成交 13:54 2021/11/15 美國特朗普酒店將易手兼改名 料逾29億成交 美國會暴亂「牛角男」判囚41個月 曾求特朗普特赦 13:12 2021/11/18 美國會暴亂「牛角男」判囚41個月 曾求特朗普特赦 特朗普前顧問班農就藐視國會自首 揚言推翻拜登政權 11:01 2021/11/16 特朗普前顧問班農就藐視國會自首 揚言推翻拜登政權 最新專欄文章 更多 地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 2021/11/13 地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 2021/11/12 多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示 2021/11/06 鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示 「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 2021/11/05 「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？ 2021/10/30 默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？ 醜聞 網絡熱話 辭職 美國 白宮 通烏門 伊萬卡 特朗普