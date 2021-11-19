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前白宮發言人爆特朗普夫婦秘密 暗證梅拉尼婭與長女不和

環球經濟金融 16:05 2021/11/19

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美國前總統特朗普前白宮發言人格里沙姆，最近出書揭露特朗普擔任總統時的花邊內幕，包括與妻子梅拉尼婭關係、與各國元首私下關係等，試圖解釋特朗普當年作出使人震驚舉動的背後真相，滿足民眾好奇心。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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