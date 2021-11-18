【Meta】Meta公布「2022年及未來數碼消費者」調查　消費者喜依靠社交媒體作購買決定

▲ Meta今天（18日）公布「2022年及未來數碼消費者」調查，探討消費者在新常態下的購物態度和行為。（法新社圖片）

Meta今天（18日）公布「2022年及未來數碼消費者」調查，探討消費者在新常態下的購物態度和行為。調查於7月進行，訪問了1,000名年齡介乎18至65歲，在最近3個月曾上網購物的香港受訪者。調查發現，年輕的消費者使用Instagram時，會有意外購物的消費傾向。

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未來消費者主要分三大類

調查顯示，約67%的香港消費者在疫情期間多了網上購物，其中有35%受訪者計劃在疫情過後，在網上購買至少1種以往未曾接觸的產品，熱門類別包括嬰兒護理、醫療保健和奢侈品。另外，調查返映有3種類型的消費者將大力推動未來的消費趨勢：年輕消費者（年齡介乎18至34歲，精通科技，每星期購物4至6次）；經常購物的消費者（每星期至少1次網上購物）；即興消費者（在沒有計劃下接觸到數碼觸發點而上網購物）。

社交媒體引發即興購物

調查又指出，40%的數碼消費者會根據社交媒體上觀看的内容進行即興消費。家長傾向透過Facebook（67%）及WhatsApp（63%）獲取購物靈感，而年輕的消費者則傾向使用Instagram（64%）。有50%的數碼消費者經常翻看直播的影片内容及觀看直播，而有40%的數碼消費者願意直接從直播影片下單購物。

約67%的消費者認為網上購物需要考慮很多因素。此情況在美容類別中尤其明顯，在近3個月內曾購買相關產品的受訪者當中，有73%的消費者是依靠社交媒體作出決定。

期望以隱形和自動化的方式付款

另外，年輕和即興消費者追求更人性化、更簡易的交易程序，以及一鍵付款方式的購物過程。調查發現，66%的數碼消費者認為直接通訊會令他們對所購買的商品和品牌更有信心；而60%的受訪者希望能直接透過通訊平台完成訂單。

即使交易已經完成，數碼消費者對品牌提供個性化內容的期望仍不斷提升。接近60%的消費者期望品牌在交易後傳送個性化內容；超過一半的消費者更表示，期望收到下次購物的折扣代碼、獨家優惠和促銷活動的內容。雖然有64%的消費者願意分享他們的購買紀錄，以改善溝通方式、獎勵、服務和產品研發，但同時亦期望個人資料私隱能得到保障。接近70%的受訪者表示，零售商的資料私隱政策及保障會影響他們的購買決定。

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責任編輯：李智美