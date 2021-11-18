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【豁免檢疫】摩通CEO獲免強檢訪港　許正宇強調：過程受控、風險管控充分

Hot Talk 19:18 2021/11/18

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【豁免檢疫】摩通CEO獲免強檢訪港　許正宇：過程受控、風險管控充分

摩根大通（JP Morgan）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）早前短暫在港停留32小時，獲港府批准豁免檢疫。財庫局局長許正宇今日再就事件回應，透露戴蒙在港進行部分活動時，「是在受控（confined）的環境去做」，強調風險管控充分、整體安排合適。

摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控｜【下一頁】

行政長官林鄭月娥日前（16日）回應時指，有關豁免由政務司司長批核，「用嘅理據就係經濟。畢竟係一間好大嘅銀行，在港有重要業務」，而整個行程有限制，風險完全可控。

滙豐祈耀年：不想做出任何影響中港通關的事情　目前無計劃到訪香港｜【下一頁】

許正宇被問到有業界指安排不公，他回覆時指同樣有要求戴蒙入住檢疫酒店，部分活動亦在受控環境下進行，對對方的行程掌握非常充分。他續指，香港始終是國際城市，在抗疫大局下要與外地聯通，故認為今次安排適切。

美商會會長早泰娜請辭　稱無法遵從21日隔離、籲政府放寬防疫限制｜【下一頁】

此外，美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表明，因抗拒香港的21日強制檢疫措施而辭任。行政會議召集人陳智思回應時指，外商並不是防疫政策的唯一考慮，相信絕大部分市民對公共衛生更緊張。

他又指，很多行業關注恢復與內地往來更重要，而相關人士始終佔大多數。

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