【網購平台】Amazon不接受Visa信用卡收費　明年1月19日將停收Visa信用卡

▲ Amazon（亞馬遜）因為信用卡交易費用高，將在明年1月19日暫停提供英國發行的Visa信用卡的收款選項。（法新社圖片）

Amazon（亞馬遜）因為信用卡交易費用高，將在明年1月19日暫停提供英國發行的Visa信用卡的收款選項，惟則仍然可以使用Visa扣賬卡。有分析師認為，亞馬遜此舉的目標為爭取Visa降低對其收費。

據BBC報道，亞馬遜與Visa的糾紛，與早前信用卡公司向亞馬遜收取英國的服務費有關。亞馬遜同時也考慮，放棄與Visa 在美國合作的聯名信用卡。。

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據BBC報道，亞馬遜與Visa的糾紛，與早前信用卡公司向亞馬遜收取英國的服務費有關。亞馬遜同時也考慮，放棄與Visa 在美國合作的聯名信用卡。

Visa對於亞馬遜上述的停用公布，表示非常失望，因為亞馬遜此舉限制了消費者的選擇；更強調當消費者選擇受限時，沒有人會是贏家。更指目前將努力解決這問題，以便顧客能夠在英國亞馬遜使用Visa信用卡。

然而，亞馬遜認為：「接受信用卡支付的成本，是向顧客提供最優惠價錢格的障礙。」並稱，隨着技術進步，按理成本會逐步下調，Visa收費不但保持高水平，甚至持續上升，服務卻沒有任何附加價值。

亞馬遜為此行動，分別向Prime顧客和其他顧客，提供20英鎊和10英鎊，讓他們轉用其他支付方式。惟該公司拒絕透露Visa收取的信用卡交易費用。Visa也不作出評論，只是聲稱平均花費金額，不足0.1%的購買貨物價值。

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分析師Kevin Peachey指出，雙方的評論與消費者無關。因為站在消費者層面，他們只需要留意有機會要改變支付方式。不過，由於臨近聖誕節，消費者亦習慣使用亞馬遜購物，這個消息對消費者或帶來不便。惟他也重申，1月19日才會發生，目前也有時間達成協議。

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英國格價網站「Money.co.uk」高級個人理財編輯James Andrews表示，由於很多英國零售商不接受美國運通，即是亞馬遜的消費者要使用消費獎勵、或想分期而用0%購物卡，將被迫選擇Mastercard。更形容：「將打擊數百萬使用Visa信用卡的英國人。」

責任編輯：馬意文