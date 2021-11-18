  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】科技女股神Cathie Wood：比特幣5年內有望升至56萬美元

股樓投資 19:51 2021/11/18

分享：

有「科技女股神」之稱，方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood最近表示，隨著機構投資者進入，比特幣有望於2026年升到56萬美元水平。

Cathie Wood接受外媒訪問時表示，若機構投資者投資比特幣，並佔其投資組合比重的5%，比特幣價格到2026年有望升至56萬美元。Cathie Wood指出，看到有機構正在買入比特幣，這是由於比特幣區塊鏈的透明度，使用戶幾乎可以即時看到機構進行購買。

據CoinDesk數據顯示，截稿前，比特幣價格報59,701.66美元，24小時內下跌1.19%。

 

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

財務自由 經濟 比特幣 美元

下一篇文章

【iM會客室】Elon Musk 賣Tesla啟示 感恩節前後美股續向好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款