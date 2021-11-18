【加密貨幣】科技女股神Cathie Wood：比特幣5年內有望升至56萬美元

有「科技女股神」之稱，方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood最近表示，隨著機構投資者進入，比特幣有望於2026年升到56萬美元水平。

Cathie Wood接受外媒訪問時表示，若機構投資者投資比特幣，並佔其投資組合比重的5%，比特幣價格到2026年有望升至56萬美元。Cathie Wood指出，看到有機構正在買入比特幣，這是由於比特幣區塊鏈的透明度，使用戶幾乎可以即時看到機構進行購買。

據CoinDesk數據顯示，截稿前，比特幣價格報59,701.66美元，24小時內下跌1.19%。

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責任編輯：黃苑筠