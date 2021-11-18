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【環保科技】成人尿布竟成新能源？日本率先使用成人尿布作燃料

環球政經 19:04 2021/11/18

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在全球暖化日益嚴重的今天，燃料的選擇自然成為了人類的一大困擾，近日，日本一個小鎮就想出了一個異想天開的方法，根據《紐約時報報導》報導，日本伯耆 — 這個位於日本西部海岸的小鎮，通過回收成人尿布，並在一系列加工後，成功製作出用於銅爐燃燒的燃料。

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據悉，日本由於長期受人口老化問題困擾，因此大小便失禁的老年人使用的尿布數量比嬰兒還多。日本環境省的數據數據顯示，在過去五年裡，進入垃圾處理系統的成人尿布增加了近13%，達到每年將近150萬噸。預計2030年以前還會再增長23%，屆時65歲及以上的人將佔據全國人口的近三分之一。

而在伯耆町，尿布竟佔了全鎮垃圾的十分之一，處理垃圾以及升級老舊的焚化爐所需的成本令官員不得不尋求其他解決方法，他們最終決定將鎮上的兩座垃圾焚燒站之一改成尿布回收廠，將尿布轉換成燃料後用於公共浴室的天然氣加熱系統。根據市長森安保表示，回收操作並不能夠賺錢，但卻能節省了焚燒廠的燃料成本及降低了運輸成本。同時亦節省了焚化成人尿布所產生的大量碳排放。

隨著許多國家面臨人口老化的問題，成人尿布垃圾已經成為一項不易察覺的挑戰，據悉，已經有許多來自日本各地以及日本以外的人造訪伯耆町，當中包括來自印度尼西亞和塔希提島，他們均想要了解將整個製作流程。

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記者：鄭日棱

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