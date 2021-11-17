【科技巨頭】Google與法新社達成5年協議 支付新聞內容使用費

據路透社報道，Alphabet旗下Google同意支付新聞內容予使用費新聞機構法新社（AFP），並達成5年協議，以遵循最新法國法律，這也將是Google所簽訂的最大筆授權協議之一。

早於2019年，歐洲議會通過新版權法，建立「鄰接權」（Neighboring Rights）的創作權法，要求大型科技機構須向新聞機構談判並取得授權。

起初，Google並不願意付費使用法國媒體的報導，曾經遭到主管機關罰款 5 億歐元今年初才與法國一些媒體簽署了一項為期三年的框架協議，而Google與法新社展開長達18個月的談判，日前終於達成協議，但具體金額並未公布。

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責任編輯：龍紀瑩