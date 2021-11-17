  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技巨頭】Google與法新社達成5年協議 支付新聞內容使用費

理財智慧 18:16 2021/11/17

分享：

據路透社報道，Alphabet旗下Google同意支付新聞內容予使用費新聞機構法新社（AFP），並達成5年協議，以遵循最新法國法律，這也將是Google所簽訂的最大筆授權協議之一。

早於2019年，歐洲議會通過新版權法，建立「鄰接權」（Neighboring Rights）的創作權法，要求大型科技機構須向新聞機構談判並取得授權。

起初，Google並不願意付費使用法國媒體的報導，曾經遭到主管機關罰款 5 億歐元今年初才與法國一些媒體簽署了一項為期三年的框架協議，而Google與法新社展開長達18個月的談判，日前終於達成協議，但具體金額並未公布。

【兼職推介】Adecco請拍賣會助理 時薪60元 拍賣會前協助佈置及擺放展品 【下一頁

入職條件：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

主要職責：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

媒體 Google 歐洲 路透社 法國 Alphabet 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款