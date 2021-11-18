【2022展望】富達國際：明年為投資中資股的好時機　內房高峰已過非最吸引投資

▲ 繆子美稱，每當內地採購經理指數連續3個月低於50，中央便會出手支持經濟發展

富達國際認為，全球股市已到達經濟急速復甦帶動盈利迅速反彈的轉捩點，預期2022年會步向軟着陸，而通脹及利率上升、供應鏈斷裂、高債務水平及中國監管風暴持續等主要風險因素，將市場推向較差的環境。富達國際亞洲股票投資總監繆子美認為，監管政策的高峰已過，2022年為投資中資股的好時機，推動共同富裕可實現可持續內消費增長，看到資金從互聯網轉移至消費、醫療保健等領域。

繆子美建議，投資者可從下一階經濟發展行業著手，包括高端產品製造、可再生能源、電動車、軟件、大眾消費及新一代醫療保健。她續稱，每當內地採購經理指數連續3個月低於50，中央便會出手支持經濟發展，因此投資者可留意未來會否有政策放寬。

內房流動性問題持續，繆子美指，內房只佔MSCI中國指數約3%，投資者不一定持有內房股，而且自中央表明房子不是用來炒後，內房市場的高峰已過，即使短線或會有買賣機會，或長線不如其他行業吸引。

富達國際亞洲固定收益主管Martin Dropkin指，雖然短期內通脹將導致利率上升及物價偏高，加上主要央行在2022年中之前，以相對較快步伐縮減買債規模，但長期來看，利率仍維持於偏低水平較長時間。

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