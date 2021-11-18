【中概股業績】汽車之家第3季調整後淨利潤5.8億　將啟動2億美元回購計劃

▲ 【業績消息】汽車之家第3季調整後淨利潤5.8億 將啟動2億美元回購計劃

汽車之家 （02518） （美：ATHM）總收入17.64億元（人民幣，下同），按年跌23%；調整後淨利潤5.83億元，按年跌35%。

汽車之家稱，針對當前被市場嚴重低估的股價市值，將在未來的12個月內，以自有資金在公開市場上進行2億美元股票回購。

9月，汽車之家移動端日活躍用戶達4,387萬，按年12.3%，為汽車垂媒行業首位。新能源方面，公司加大與新能源車企的合作力度，第三季度來自新能源品牌的收入按年增長超過104%，前三季度累計合作新能源品牌達到22家。

公司稱，第3季度，芯片短缺和原材料價格上漲等負面因素繼續施壓汽車行業，車企對產能恢復的預期延後，營銷預算投放削減，公司傳統業務承壓。不過，行業普遍預測，到2022年一季度，市場可以恢復到比較正常的增長水平。

面對來自行業的影響和壓力，汽車之家正推進各項戰略落地，此外，針對當前被市場嚴重低估的股價市值，汽車之家董事會宣佈，將在未來的12個月內，以自有資金在公開市場上進行2億美元股票回購。

汽車之家表示，目前公司資金儲備充足，盈利能力穩固，此次回購計劃充分體現了公司對未來發展的堅定信心。

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