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【創業兵團】本地初創LONO推環保運動鞋　南豐紗廠設體驗店

商業 09:00 2021/11/30

分享：

近年環保產品愈來愈多，本地初創LONO創辦人許智謙也投入近兩年時間研製採用有機、可生物降解物料的運動鞋，實踐可持續發展理念。（黃建輝攝）

為了推廣並實踐可持續發展理念，本地初創LONO花約兩年時間以及逾數十萬元，研製環保運動鞋，搶攻市場。

創辦人許智謙直言，家族三代人包括他在內，均從事鞋業，有見行家利用人造化學合成物製鞋，長遠對氣候變化造成的影響深遠，由此構思革新製鞋物料，回應各界關注的「永續」議題。

  • 時裝界總被視為浪費及消耗資源的罪魁禍首之一
  • 每年生產超過億對的運動鞋更是重災區
  • 市面上大部分運動鞋採用不可降解的塑料，包括化學纖維、EVA軟膠製成

隨著近年的環保產品愈見愈多，他亦因此萌生創意的念頭，一反傳統使用有機丶可生物降解的物料。他指，期望在香港這片石屎森林開始，利用自己為行業及環境帶來變革，在商業與環保之間取得平衡。並且透過轉型生產環保鞋，繼續將業務傳承到下一代。

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研發失敗50多次 尋最適切用物料及織法

他透露，由籌備成立品牌至今，共投入逾40萬元儲蓄，並且靠以往家族經營鞋業的網絡入手，尋找鞋廠合作試驗。他指：

兩年期間經歷過50多次研發失敗，找到以樹木及木棉纖維混合而成的物料，以及最耐穿的設計方案之後，成功製作出防臭、 防菌，同時擁有高透氣度的鞋面。

近日終於正式將「LONO TREE」系列環保運動鞋推出市面。

雖然市場上早有其他品牌生產環保運動鞋，但他指出，其有別於採用回收塑膠製成的方案，是植物性運動鞋品牌。他解釋，LONO TREE系列的鞋面除了採用樹木及木棉纖維混合而成的可再生物料，鞋內底部分則採用其他植物性物料，減少採用石油製造；鞋底則採用海藻粒子製成，取代一半的EVA膠原材料。

可生物降解 減少一半EVA膠原材料

自小在爺爺開設的鞋廠「打滾」，再到爸爸轉型從事鞋履貿易，至近年正式由他接手，一直留意到在造鞋過程對環境造成的污染及浪費，因此反思有何改良方案。他坦言：

無形之間有種責任感及熱誠，促使我希望透過手上已有的家族生意商業網絡，以及善用專長，來改善這些污染環境的壞習慣。

由尋求物料、執行設計，以至找鞋廠合作試驗，都由他獨力完成。僅在設計方面，已花上接近一年時間，包括研究最適切的編織法，確保有足夠厚度作保護。

然而當萬事俱備的時候，品牌卻缺乏發展資金，另加上他留意到，香港消費者入手運動鞋較重視名牌效應、款式等因素，多於考慮到對環境可持續發展的影響等，令商品化及推廣上存有阻礙。

他隨後構思新策略，早前首先於眾籌平台Kickstarter曝光，尋覓出路。他透露，該眾籌更於24小時內以超額8倍完成，成功接獲逾1,000對其環保運動鞋的定單資金，比預期反應更理想。

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眾籌超額 網上平台轉攻綫下

近日該品牌更由網上平台轉攻線下，於南豐紗廠Techstyle X開設首間體驗店：

不少客人曾經反映想在試穿後，才決定是否購買。

所以希望透過實體店，讓潛在客戶可親身體驗這些運動鞋的不同之處，同時為香港消費者提供新選擇。目前該「LONO TREE」系列環保運動鞋，設5種顏色。

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他還留意到，品牌近日找來一些本地瑜珈圈子人士合作，提供試穿，並於網上渠道宣傳，均有助推廣吸客。未來除了續採用以上策略，還將開設期間限定店（Pop-up Store），拓展多渠道營銷。

記者：張寶燕

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