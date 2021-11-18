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【有相睇】匯璽逾千呎三房套　擁新簇原裝裝修仲享海景　5.1萬低市價租出

股樓投資 18:46 2021/11/18

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匯璽租務活躍，早前屋苑一個特色戶以約8.5萬元月租租出，最近再錄一宗逾5萬元租賃成交。香港置業魏澤華表示，匯璽6座中低層B室，3房套間隔，向南望內園及海景，實用面積約1,047平方呎。

魏澤華指，業主以5.2萬元放租約2星期即吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元，以5.1萬元租出，實用呎租約48.7元，成交價略低於市價。

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據悉，新租客心儀物業新簇，故睇樓後決定承租。從代理提供的單位相可見，單位內櫳為原裝新裝修，單位狀態猶如全新樓盤，四正新淨。

資料顯示，業主於2021年6月以約2,834.1萬元購入上述單位，若以是次成交租金計，租金回報率約2.16%。

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撰文 : 謝昕蕎

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