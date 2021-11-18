▲ 【騰訊700】馬化騰講三位一體 由B到C現在是「S」

騰訊 （00700） 創辦人馬化騰在最新年度特刊《選擇》撰文，首次提出用戶（C）、產業（B）、社會（S）三位一體，是跨界創新的新藍海，進入21世紀第三個10年，有兩個變化同時發生，一個是技術能力快速飛升，另一個是社會、經濟、文化和技術發展，帶來需求的變化，越來越多的行業開始數位化、智能化，越來越多的老人、孩子和殘障羣體加入數字世界，網際網路服務的主要對象從用戶（C），發展到產業（B），現在變成了社會（S）──這是一個新的階段，最終指向的都是爲社會創造價值。

以下為全文：

二十多年前網際網路剛出現的時候，寫程序是一件很酷的事，大家常常互相比拼誰的代碼寫得漂亮，我反而更在意自己寫出的東西被更多的人應用。

1995年，我用Modem（數據機）和電話線開通了Fidonet（惠多網）的深圳站，打開了一個新世界的大門。

惠多網1984年誕生，是世界上第一個BBS網。所有站點都由熱愛電腦通訊的發燒友們自發組建。BBS本意是電子布告欄，但在用戶需求的推動下功能不斷增加，後來發展出了信件討論區和文件交流區，可以發送電子信件和傳真，分享最新的共享軟體。BBS還能聯機交流，在線的網友能夠實時聊天、一起玩電腦遊戲，遇到難題時尋求高手的幫助。

當時表情符號已經非常流行，比如 ：-）是微笑 ；8-）~~ 是羨慕得直流口水 ；8-X 代表被嚇壞了。表情符號比文字更有表現力，每個人花點心思，自己創造一些符號就可以在全世界的網絡裏流傳。

惠多網是我與網際網路的第一次親密接觸，這段經歷讓我對網際網路產品建立了最基本的認識。

1、三個價值

一個好的網際網路產品怎麼產生？

首先它要有應用場景，產品被使用才有價值。

一把刀再鋒利，如果沒有人使用，只能躺在角落裏生鏽。電腦如果不連網，只是信息的孤島。基礎科學不斷突破人類認知的局限，讓我們的能力越來越強。這些不斷提升和積累的能力最終要通過一些場景應用起來，改善我們的工作與生活。

法拉第發現了電磁感應後，人類認識了電，也有了發電的能力，而愛迪生發明出燈泡，讓它爲人類照明；莫爾斯發明電報，用電來傳遞信息。惠多網把世界各地原本陌生的網友連接起來，讓大家可以更加便捷地交換信息，交流情感，打開了新的應用場景，讓電腦有了生命。

二是網絡會產生新的價值，當產品被很多人使用形成網絡時，它會自己進化疊代。這就像好的文學作品，讀者各有解讀，往往超出作者的設計。網際網路產品也是一樣，有的時候你想像不到大家會怎麼使用它。越多人用，使用場景和方式就越多樣，就有更多網友的發明創造。如果我們注意觀察，我們會有更多發現，並從中獲得靈感，開發出新的功能，推動產品不斷疊代。惠多網從一個布告欄發展出越來越多的功能，網友們還可以自行創造表情包，這就是應用網絡化後所衍生的價值。

在後來的幾十年中，BBS不斷升級，網際網路也飛速發展，演化出了我們最初很難想像的新的應用場景、新的功能、新的產品。門戶網站、即時通信、長短視頻都是創新，我們也有幸參與其中，打造了像QQ、微信這樣被大家喜愛的產品，它們是網際網路人與用戶共同參與和創造的產物，這是一個激動人心的過程。

這個過程並沒有停止。在我們做QQ和微信的過程中，又有了第三個發現 ：跨界的價值。

QQ是尋呼機這樣一個即時通訊工具跨界到網際網路以後產生的應用，而微信的本質是一個郵箱，它是郵箱與移動網際網路結合後產生的應用。很多創新都來源於跨界，當人類積累的技術能力發展到一定階段的時候，這些能力會在跨界中產生新的應用場景。

2、用戶、產業、社會（CBS）三位一體

現在我們面臨新的藍海，這是一個由科技向善所推動的跨界創新的藍海。進入二十一世紀的第三個十年，有兩個變化在同時發生 ：

一是由科技進步帶來的一系列技術能力飛速提升，包括雲、人工智慧、虛擬實境，以及生物科技、新能源等 ；

另一個是社會、經濟、文化和技術發展帶來的需求變化，越來越多的行業開始數位化、智能化，越來越多的老人、孩子和殘障羣體加入數字世界，網際網路服務的主要對象從用戶（C），發展到產業（B），現在變成了社會（S）——這是一個新的階段。

在這個階段，社會需求與過去有很大不同，很多源自各行各業、不同人羣長期積累的社會問題，千頭萬緒，解決起來非一朝一夕之功。它需要我們統觀全局，在深入了解社會痛點的基礎上，尋找到適合我們發力的方向。我們剛開始深入農村時遇到了很大的挫折，先後選派了11位很有經驗的產品經理到農村掛職，都無功而返。只有一位同學很倔，咬牙在貴州銅關堅持下來，做成了「爲村」這個項目。爲村發揮微信的連接能力，打造了一個助力鄉村振興的移動網際網路工具包，可以爲村莊定製微信公衆號，爲基層政府打造手機上的「黨羣服務中心」，通過「耕耘者計劃」培養鄉村振興的帶頭人，等等。但這個模式還比較重。在工業、教育、醫療、文化等領域，我們也做了很多嘗試，像農村問題一樣，直到現在，還在學習、思考和探索的階段。

自從提出「產業網際網路」戰略以來，我們介入了很多行業，我們越來越了解行業，也與社會脈搏貼得更緊。特別是疫情期間，在做公共應急產品與服務的過程中，我們深切感受到在教育、醫療這些行業，很多公共需求不能單純從商業化的角度切入去滿足。在新的階段新的格局之下，我們要有新的理念，我們的業務模式也要升級。幾年前我們已經在建立不同的科學實驗室，有的研究AI，有的研究量子，有的研究機器人。在深入產業的過程中，我們各方面的能力有了長足的進步。

今年可持續社會價值事業部成立後，我們又圍繞重點關注的社會議題成立了新的實驗室系列，包括銀髮科技實驗室、創新辦學實驗室、科技生態實驗室、碳中和實驗室、爲村發展實驗室。2020年的同心戰疫和今年參加河南暴雨援助的過程，讓我們看到了向善所激發的團隊行動力和創造力。

在這個過程中，我們發現了更多跨界創新的可能。比如在河南暴雨中表現突出的騰訊文檔，各種救援機構加入這場救援行動，讓這個「救命文檔」的功能不斷演進，從文檔編輯發展出了公告板、交流欄等功能，成爲一個大型在線協作工具。一個協作軟體對C端，甚至是社會端有這麼巨大的作用，這種驚喜是我們特別樂於見到的。我們的技術團隊在支持響應社會需求、幫助解決社會問題的同時也挖掘出了未來新的應用場景。

類似的例子還有很多。爲了讓大家在騰訊會議裏聽得更清楚，我們的技術人員研發了新一代實時音頻技術——騰訊天籟AI技術。最近這個降噪的能力用在了人工耳蝸上，讓人工耳蝸的清晰度、可懂度提升了40%，讓很多失聰的人能夠更清楚地聽見這個世界。天籟實驗室和人工耳蝸廠商又一起開發了一款名叫美訊聽寶的App，看電視時把手機放到邊上，打開AI輔聽的功能，對聲音的識別率能提升66%。

2017年，我們就開發出了AI醫學影像產品覓影，在抗疫時這個能力有了用武之地。2020年初，當時在武漢，患者和疑似患者數量龐大，通過肺部CT來做篩查識別新冠是一個方便快捷的方法，但是光靠醫生看不過來。我們就和武漢大學中南醫院合作開發出了新冠肺炎影像識別模型，在雷神山醫院兩個月就爲24000多名患者進行了肺部CT診斷。2021年初，這個診斷系統搭載到車上，成了「移動方艙CT」，受檢人在車裏就可以做CT檢查，這用在了河北。這些新的需求加快了AI在醫療領域的應用。

也是在抗疫時，我們在朋友圈看到，有些小區的居民居然要用對口令的方式來安全進出，於是我們用乘車碼的技術開發了健康碼。現在健康碼就像一張四通八達的電子通行證，它記錄的軌跡成爲了中國防疫的有力支撐。

最近我們正在策劃的全民急救網絡，也在河南暴雨事件中獲得新的啓發。我們看到有市民遇險後，家人打電話給當地京東的店請求急救。這啓發我們思考是否可以發揮我們的能力建立一個新的開放式的急救網絡平台，把社會各界的力量都耦合進去，包括救援隊、志願者，也可以基於社區、商店，甚至還可以基於陌生人，包括保險公司的銷售、快遞小哥、網約車司機，等等。我們有這個能力創建這樣的網絡。

騰訊起步是從跨界開始的，現在在鄉村振興、適老化、碳中和等各個社會議題上，都有很多還未被充分滿足的社會需求，也是長久以來的社會痛點。從解決社會痛點的角度出來，依靠已有的技術能力，可以發現很多讓人興奮的場景。與過去不一樣的是，以前習慣從產品出發做創新，未來則要跳出原有框架，把視野打開，站在全局角度去尋找更系統的解決方案。它可能是爲用戶服務（C），可能是爲產業服務（B），也可能是二者結合，有時還要和政府部門或者其他機構（S）合作，是用戶、產業、社會（CBS）三位一體，但最終指向的都是爲社會創造價值。

短短20年間，網際網路從一個「貓」+電話線起步走到今天，中國網民總數已達到10.11億，網絡普及率71.6%。我們之所以提出可持續社會價值創新，並上升爲公司戰略，成立專門的部門投入1000億資金去做，是因爲它既是我們責任所在，也代表了未來創新的方向。

我們深深意識到，社會價值就像是一片土壤，它是整個企業發展的根基，根扎得越深，長在上面的用戶價值和產業價值，才能更加枝繁葉茂。我們把用戶價值和產業價值做得越好，反過來也能吸收更多陽光和養分，反哺到根部的社會價值。三者相輔相成，三位一體。

3、還是要專注

在這片藍海中，可做的事非常多，但還是要找到自己最擅長的事，專注地去做。沉浸和專注才能帶來發現和突破，在基礎科研領域如此，在應用創新中同樣如此。過去我們在做產品時積累的經驗，在可持續社會價值創新中也同樣是適用的。

面對需求時，我們常常發現，用戶需求是很多的，我們要識別關鍵需求和真實需求。這種識別和判斷能力只有我們沉浸在服務用戶的過程中才能建立，你要深入下去才能看到用戶最痛的點在哪裏，那可能就是一個創新的機會，別人想不到，就你較真，認真鑽進去得到一個小創新點，很多點匯集之後，創新就自然而然地發生了。

不要在需求裏迷路，我們還要結合自己的長處去解決關鍵問題。形成長處也要專注，長時間專注，把優勢兵力集中在一個有價值的問題上，才能不斷突破。

騰訊是一家務實的公司，這麼多年來我們一直堅持以正爲本，遇到問題解決問題。面對新形勢下CBS三位一體、跨界創新的藍海，企業需要做的是認真投入，下場去做。

從去年疫情以來，數位化進程的加速讓貧富差距等社會問題加劇，實體經濟承壓，人口老齡化也逼近現實，我們面臨時代巨變，整個網際網路行業都在重新思考未來。

但我始終相信科技創新與向善的力量，網際網路從誕生起就致力於讓人們消除隔閡緊密連接，創新是這個行業發展的動力，在過去23年裏，騰訊的發展就是源於我們把用戶價值放在第一位，本著爲用戶、爲社會的初心一路走到現在。

現在的行業盤整讓我們有機會正視過去在快速發展中疏漏的問題，重新思考一個企業在社會中應該發揮的作用。怎麼更好地利用和發揮我們現有的能力，把它們應用到更多更需要的場景中，爲社會創造價值，這是我們正在努力思考的難題。

這是一條永無止境的路。爲問題尋找答案，爲能力尋找應用場景，是一個非常愉快的創新創造的過程。

馬化騰