▲ 【阿里巴巴9988】阿里9月底止季度收入增29% 經調整純利285億人幣遠差預期

阿里巴巴 （09988） （美：BABA）在周四（18日）公布截至9月底季績。期內收入2006.9億元（人民幣，下同），按年增29%，差過預期的2061.73億元；純利約53.67億元，差過預期的239.87億元；經調整純利約285.2億元，按年跌39%，差過預期的332億元。

阿里調整2022 財政年度的總收入指引，預計總收入按年增長為 20%至23%。阿里此前預計2022 財政年度的總收入將會超越9300 億元。阿里解釋，下調收入指引是基於集團對目前宏觀經濟狀況及競爭環境等不確定性。

翻查資料，阿里上個財年總收入7172.89億元，以此推算，新指引區間為8600億至8820億元左右。

阿里周四公布9月止季績 料持續投資新業務或影響利潤率，看【下一頁】

阿里績前跌5.4%，收報155.9港元。阿里ADR盤前跌4%。

四大業務板塊中，「商業」、「數字媒體及娛樂」均遜預期，而「雲計算」則勝預期。

「商業」收入約1711.7億元，按年增31%，差過預期的1788.35億元。「數字媒體及娛樂」收入約80億元，按年增0.1%，差過預期的88.5億元。「雲計算」收入200.07億元，按年增長33%。

阿里稱，上季中國零售市場實物商品交易總額（GMV）按年錄得單位數 增長，主要由於市場狀況放緩及中國電商市場上參與者增多。按產品類目來看，服裝和配飾類目的 實物商品 GMV增長放緩，但消費電子產品及家居等產品類目的增長仍然強勁。

關鍵策略領域投入按年增加125.75億元

阿里上季經調整 EBITA按年32%至280.33億元，集團解釋，按年減少由於是公司對正展現穩健業務增長的關鍵策略領域投入的增加，以及支持商家的舉措。阿里指，在商業分部内的關鍵策略領域（如淘特、本地生活服務、社區商業平台及 Lazada）的投入按年增加125.75 億元，若不考慮該等投入的影響，商業分部的盈利將按年持續平穩。

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