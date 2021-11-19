【阿里巴巴9988】阿里上季收入遜預期股價挫一成　管理層：宏觀消費逆風延續至未來數季、繼續投入戰略領域（第二版）

▲ 【阿里巴巴9988】阿里9月底止季度收入增29% 經調整純利285億人幣遠差預期

阿里巴巴 （09988） （美：BABA）在周四（18日）公布截至9月底季績。期內收入2006.9億元（人民幣，下同），按年增29%，差過預期的2061.73億元；純利約53.67億元，差過預期的239.87億元；經調整純利約285.2億元，按年跌39%，差過預期的332億元。

阿里巴巴股價低開10.3%，開報140元，成交17億元。

武衛：內地GDP及消費活動增長放緩或延續至未來數季

阿里調整2022 財政年度的總收入指引，預計總收入按年增長為 20%至23%。阿里今年5月曾預計今個財年總收入將超越9,300億元（人民幣，下同），以上個財年總收入7,172.89億元計，相當於全年增長至少29.7%。

問及調整預期是否意味阿里下半財年的總收入的按年增幅會低於20%，首席財務官武衛表示，調整總收入預測主要是反映集團對未來實物商品交易總額（GMV）增長預期，考慮到內地GDP及消費活動增長放緩，並有機會延續至未來數季，而阿里又佔全國GMV較大份額，意味宏觀影響將反映在阿里身上。

張勇：《個人信息保護法》對阿里業務沒有實質影響

對於內地今月起正式實施《個人信息保護法》，主席兼首席執行官張勇在分析員會議上表示，初步觀察所見，新法對阿里業務沒有實質影響。

問及互聯網平台互通會否為阿里帶來新商機，張勇表示，連接性和開放性是互聯網的核心價值，相信如果所有平台公司均擁抱上述價值觀，將是一個雙贏局面。張勇又指，公司會繼續確保消費者在使用跨平台可擁有一致的用戶體驗。他提到，現時淘寶用戶在部分社交平台分享一些產品鏈接，當中的用戶體驗欠佳。

張勇：戰略領域繼續投入

張勇重申，阿里在內需、全球化和雲計算大數據3大戰略領域繼續投入，目標是為未來健康可持續的發展奠定基礎。武衛補充，淘菜菜等新業務現時未有變現計劃，但公司傾向不透過流量變現，而是希望構建基礎設施能力並為商家提供支持，創造新價值以進行商業化，不過現時沒有確切商業化計劃。

若日後GMV重新加速 客戶管理收入增幅會更快

阿里上季客戶管理收入按年增長3%，武衛指出，過去數季客戶管理收增幅較GMV 緩慢，原因是阿里早前推出很多支持商家舉措，相信日後GMV重新加速，客戶管理收入增幅會更快。

武衛又稱，相關業務仍然處於初步商業化階段，日後用戶基數擴大，加上直播服務等，額外消費體驗活動將為用戶帶來價值，並成為公司收入增長動力。

阿里周四公布9月止季績 料持續投資新業務或影響利潤率，看【下一頁】

四大業務板塊中，「商業」、「數字媒體及娛樂」均遜預期，而「雲計算」則勝預期。

「商業」收入約1711.7億元，按年增31%，差過預期的1788.35億元。「數字媒體及娛樂」收入約80億元，按年增0.1%，差過預期的88.5億元。「雲計算」收入200.07億元，按年增長33%。

阿里稱，上季中國零售市場GMV按年錄得單位數增長，主要由於市場狀況放緩及中國電商市場上參與者增多。按產品類目來看，服裝和配飾類目的 實物商品 GMV增長放緩，但消費電子產品及家居等產品類目的增長仍然強勁。

關鍵策略領域投入按年增加125.75億元

阿里上季經調整 EBITA按年32%至280.33億元，集團解釋，按年減少由於是公司對正展現穩健業務增長的關鍵策略領域投入的增加，以及支持商家的舉措。阿里指，在商業分部内的關鍵策略領域（如淘特、本地生活服務、社區商業平台及 Lazada）的投入按年增加125.75 億元，若不考慮該等投入的影響，商業分部的盈利將按年持續平穩。

（第二版加入分析員會議內容）

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