美國名模辦魷魚遊戲派對捱轟 被批：搞錯劇集意義

南韓劇集《魷魚遊戲》紅遍全球,美國名模、歌手John Legend太太泰根亦趁熱鬧,和朋友舉辦《魷魚遊戲》主題派對,豈料引來大量網民批評。有網民批評,泰根未能理解《魷魚遊戲》背後含義,批評她與友人根本不知人間疾苦。

現年35歲的泰根(Chrissy Teigen)近日和朋友舉辦《魷魚遊戲》主題派對後,將派對圖片上載至社交平台Instagram時表示,看著一眾朋友戰鬥至死的夢想實現了。她在帖文中表示,派對舉辦一系列遊戲,包括音樂椅、捉迷藏等,最後是一場非常引人入勝的釘上驢尾巴(pin the tail on the donkey)遊戲。

從相片看到,泰根和丈夫John Legend甚至為了舉行改裝自家樓梯,派對服務員亦有作劇中打扮。據悉,出席派對名人包括《摩登家庭》演員Jesse Ferguson,及《美少女的謊言》演員Shay Mitchell等。

《魷魚遊戲》劇集內,一批窮人冒著失去生命風險參加多輪遊戲,最終獲勝者可贏得大量獎金,被指具有諷刺貧富差距含義。泰根帖文其後引來大量《魷魚遊戲》粉絲的批評。

有網民留言質問,為何有錢人總是理解錯重點。亦有人指,泰根作為百萬富翁要求一批有錢朋友參加重演諷刺資本主義的魷魚遊戲派對,反映他們不知人間疾苦。社交平台Twitter上亦有大量批評,有網民反諷道對自己現時生活感到厭倦,希望能和泰根一樣無知,和富豪朋友在洛杉磯舉辦魷魚派對。

但亦有網民指泰根行為毫無問題留言支持,表示很多人在萬聖節亦有作魷魚派對打扮,呼籲泰根做自己。

