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【英國王室】梅根產後首次上電視 大談湊女經

環球經濟金融 18:44 2021/11/18

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英國哈里王子與夫人梅根於6月迎來第2個孩子莉莉貝特。梅根產後首次重返電視螢幕，接受美國名嘴Ellen DeGeneres訪問。電視台發布部分訪問內容，期間梅根更首次談及有關女兒莉莉貝特的事情，透露已經5個月大的女兒開始長牙。

梅根短訊內容公開 爆哈里被王室不斷訓斥 【下一頁】

哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的女兒莉莉貝特（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor） 已經5個月大，哈里夫婦為保護女兒，從未公開莉莉貝特的樣貌，亦沒有公開談及女兒的事。

梅根產後復出首度接受美國名嘴艾倫（Ellen DeGeneres）訪問，擔任《The Ellen DeGeneres Show》 嘉賓。訪問將於當地時間周四（18日）播出，電視台率先披露長約兩分鐘的訪問片段。

梅根與艾倫相識多年，私下已是好友，梅根在節目內自然特別放鬆，與艾倫無所不談。梅根開玩笑指，莉莉貝特已經開始長牙，正尋找任何能紓緩女兒出牙期不適的東西；艾倫則開玩笑指「 龍舌蘭酒能解決所有問題」。

哈里護愛妻梅根 批「Megxit」屬厭女字眼 【下一頁】

梅根其後在螢光幕隔空向莉莉貝特稱，

那是艾倫阿姨給你的！

（That's Auntie Ellen for you！）

梅根在節目主要分享與哈里及子女定居加州後的家庭生活瑣事，指一家住在蒙特西托（Montecito） 的豪宅裡很幸福，她亦在節目內憶述自己剛出道及擔任女演員所面對的辛酸事。

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責任編輯：郭麗明

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