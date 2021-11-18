【理財智慧】泰加拒絕的士新保單 背後到底咩原因?

香港最大的士承保公司泰加保險在日前宣布，自上月底起停止接受新保單，但現時的保單不會受到影響。拒絕新單的主要原因是的士保險業務不符合預期，甚至出現虧損的情況。泰加宣佈拒保後，有的士業界已要求政府和保監會介入，擔心部分的士日後不能投保；也擔心其他保險公司借機提高保費，最終影響從業員的生計。本文便會嘗試分析是次事件的原因，以及可能的後續發展。

事件的原因

根據政府的資料顯示，在香港現時擁有約1.8萬輛的士，超過一半都是由泰加保險承保，因此泰加退出的士保險市場，會對整個市場帶來負面的影響，但泰加拒絕新保單的原因也非常明顯: 根據泰加保險在2020年年報顯示，的士的毛承保保費佔46.4%，佔了接近其一半的保險業務，本應是收入的重要來源，為什麼突然決定接新單呢? 在2020年報也顯示，的士的賠付率為77.6%，是各業務中之首，在2019年，的士的賠付率甚至高達151.8%，變相是一門虧本的生意，因此作出此決定也是情有可原的。

同時，由於的士司機的駕駛態度一直都受人詬病，引致意外頻生，例如年初在大埔廣福道發行致命的交通意外，起因與的士司機危險駕駛所引致的。根據運輸署資料顯示，在2020年發生了超過3,408宗與的士有關的交通意外，由於索償和意外的次數較多，每年都會有增加保費的壓力，根據立法會的資料顯示，在2020年的士的綜合保險保費及第三者風險保險保費，較去年同期分別增加了三成五及兩成。但即使增加了保費但保險公司仍要虧損，因此明白保險公司的考量。同時，由於的士的保費大多由車主支付，車主可能為了減輕成本，會將部分費用轉嫁在租車的司機身上，造成惡性的循環。

可能的後續發展

隨著最大的的士保險泰加將會退出市場，相信有其他保險公司會進入市場，但保險產品從來都是風險與回報的管理，預期保費會進一步增加，車主可能會將加保費的壓力反映在租車的費用上；加上能源的價格不斷上升，在兩個原因影響下相信的士業界會在新一屆立法會會期開始後，便會申請加價。最終費用也會轉嫁在消費者身上。

但在大部分消費者角度而言，的士本身並非必須品，甚至可以被其他交通工具而取代的，在加價的影響下，可能令需求減少，也影響從業員的收入。同時，的士從業員也要考慮如何在加價的同時，重新挽回消費者的信心，例如提供更優質的服務、改善駕駛態度，可能日後保費也會回落。作為政府，也要考慮監管的士從業員的不良行為，例如濫收車資的問題。

有指政府正積極重新推動電動的士在港發展，以達到「碳中和」的目標。最近已有消息傳出，內地電動車品牌比亞迪考慮重新引進電動的士，解決了當日充電的問題、提升了充電的效率。如果政府願意增加更多電動的士的牌照，只限租賃而不允許炒賣，在供應增加的情況下，可能會令甜金下跌，令更多人願意投身的士行業，解決從業員人口老化的問題。

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責任編輯：陳佳恩