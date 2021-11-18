奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰

歐洲多國正面臨能源短缺，歐盟計劃將天然氣及核能納入綠色能源資產，逐步轉型發展綠色能源。但奧地利極力反對，更揚言歐盟若堅持將核能納入綠能，奧地利會作出司法挑戰。

欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對 【下一頁】

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上月表示，將會很快提出關於天然氣及核能納入歐盟永續金融分類法的議案，為投資者定義上述能源是否屬於綠能。

法國和芬蘭在内的12個歐盟國家，認為綠能作為低碳能源，採取適當措施就可安全處理放射性廢物，希望將核能納入綠能。

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）期間，奧地利與丹麥、德國、盧森堡及葡萄牙組成5國聯盟，試圖阻止歐盟將核能納入綠能。

奧地利能源部長Leonore Gewessler接受歐媒採訪時，表示核能納入綠能欠缺法律根據。她表示如果歐盟將核能納入綠能，奧地利準備告上法庭。

Gewessler指奧地利能源和氣候部門今年較早時委託外部進行一項法律分析，發現納入核能有違歐盟永續金融分類法第10條的法律依據。

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她表示歷史反映核能造成嚴重破壞，更引用切爾諾貝爾核災與福島核災作例子，重申核電本身存在危險性，而且存放已廢棄核燃料棒的問題也尚未解決。

Gewessler更表示核電成本昂貴及速度緩慢，未能為歐盟氣候目標帶來貢獻。她表示法國地區Flamanville正建造的新一代核反應堆早於2007年動工，但工程大規模推遲，要到 2023年才能完工，成本更增加5倍。

奧地利同時拒絕將核能及天然氣列為過渡綠能，Gewessler表示兩種能源造成的破壞雖然不及煤炭，但仍是化石能源。

Gewessler更稱西班牙及德國，都會支持奧地利作出司法挑戰。她表示西班牙與奧地利的立場相同，雖然沒有在COP26期間加入聯盟，但數月前已與奧地利等國去信反對將核能納入綠能。

至於德國上周也表明核能風險太大、速度太慢、成本太高，無法解決氣候危機。

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責任編輯：鄭錦玲