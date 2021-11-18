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山東黃金1787叛市升逾1%　石Sir推介山東黃金話你知買賣策略

股市 18:15 2021/11/18

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石鏡泉（石Sir）今日推介山東黃金（01787），山東黃金股價收市升逾1%，報15.46元。石Sir推介山東黃金到有何賣點？立即點擊收看收聽：

重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介山東黃金（01787）【按此】

欄名 : 石Sir午市閒談

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