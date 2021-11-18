山東黃金1787叛市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 股市 18:15 2021/11/18 分享： 石鏡泉（石Sir）今日推介山東黃金（01787），山東黃金股價收市升逾1%，報15.46元。石Sir推介山東黃金到有何賣點？立即點擊收看收聽： 重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介山東黃金（01787）【按此】 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 今日 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 2021/09/29 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看） 2021/09/21 【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看） 今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看） 2021/08/27 今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看） 今日推介蒙牛乳業｜吉利汽車、南方錳業、新特能源、鞍鋼、金沙中國最新部署（立即觀看） 2021/08/26 今日推介蒙牛乳業｜吉利汽車、南方錳業、新特能源、鞍鋼、金沙中國最新部署（立即觀看） 黃金 山東黃金（01787） 石鏡泉 黃金股