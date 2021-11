▲ 【中國樓市】巴克萊:中國樓市是不太可能破裂的泡沫 料平均房價跌超1成機會微

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健發表報告指,內地房地產市場在當局宣布房地產稅前已面臨著一系列問題,雖然政策或加劇行業低迷情況,但不認為內地會重現美國、日本房地產崩盤。報告稱,中國房地產是一個不太可能破裂的泡沫(A bubble that is unlikely to burst)。

報告提到,中國市場的結構特徵與次貸危機前的美國市場有所不同,中國家庭透過房屋累積高水平資產,而且內地高首付要求已經到位。

房價跌2至3成不代表市場將崩潰

巴克萊又指,根據官方數據,平均房價不太可能下跌超過10%,並認為即使價格下跌 20至30%,也不意味著規模達60萬億美元的中國房地產市場崩潰。報告提出,價格下降20至30%意味著價格會回到 2015至2017年的水平,同時意味著一小部分(大約6%至10%) 的存量房將出現資本損失,即使在這種情況下,該行也不預計二級市場會出現大規模拋售。

巴克萊稱,即使內地居民住房擁有率96%,認為在城市化、升級和城市群的推動下,潛在需求仍然強勁。報告指出,內地政府這次更認真地控制房地產價格,但其目的是讓市場重新得到控制,而不是扼殺。

地產開發商違約潮削弱對行業的信心

常健指出,內地新樓價格自2015年以來首次下跌,原因是增長放緩,而且房地產行業面臨更嚴格監管及信貸限制,地產開發商違約潮削弱對行業的信心。事實上,房地產對支撐新冠疫情復甦至關重要,估計去年行業貢獻約 26%的GDP。但過去二十年飆升的房地產價格導致不平等加劇、資源分配不當、社會不滿和不利國內消費。

報告指,內地當局視房產稅為應對社會和經濟風險、控制房價和減少投機的優先事項。房產稅或加劇行業面臨的不利因素,如果實施不當,可能會引發大規模拋售。

