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【中國樓市】巴克萊：中國樓市是不太可能破裂的泡沫　料平均房價跌超1成機會微

股市 17:54 2021/11/18

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【中國樓市】巴克萊：中國樓市是不太可能破裂的泡沫　料平均房價跌超1成機會微

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健發表報告指，內地房地產市場在當局宣布房地產稅前已面臨著一系列問題，雖然政策或加劇行業低迷情況，但不認為內地會重現美國、日本房地產崩盤。報告稱，中國房地產是一個不太可能破裂的泡沫（A bubble that is unlikely to burst）。

報告提到，中國市場的結構特徵與次貸危機前的美國市場有所不同，中國家庭透過房屋累積高水平資產，而且內地高首付要求已經到位。

雅居樂發債集資【下一頁】

房價跌2至3成不代表市場將崩潰

巴克萊又指，根據官方數據，平均房價不太可能下跌超過10%，並認為即使價格下跌 20至30%，也不意味著規模達60萬億美元的中國房地產市場崩潰。報告提出，價格下降20至30%意味著價格會回到 2015至2017年的水平，同時意味著一小部分（大約6%至10%） 的存量房將出現資本損失，即使在這種情況下，該行也不預計二級市場會出現大規模拋售。

佳兆業擬出售屯門住宅項目予蔡志明【下一頁】

巴克萊稱，即使內地居民住房擁有率96%，認為在城市化、升級和城市群的推動下，潛在需求仍然強勁。報告指出，內地政府這次更認真地控制房地產價格，但其目的是讓市場重新得到控制，而不是扼殺。

地產開發商違約潮削弱對行業的信心

常健指出，內地新樓價格自2015年以來首次下跌，原因是增長放緩，而且房地產行業面臨更嚴格監管及信貸限制，地產開發商違約潮削弱對行業的信心。事實上，房地產對支撐新冠疫情復甦至關重要，估計去年行業貢獻約 26%的GDP。但過去二十年飆升的房地產價格導致不平等加劇、資源分配不當、社會不滿和不利國內消費。

報告指，內地當局視房產稅為應對社會和經濟風險、控制房價和減少投機的優先事項。房產稅或加劇行業面臨的不利因素，如果實施不當，可能會引發大規模拋售。

更多【內房危機】消息    

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