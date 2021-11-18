【新冠疫苗】英建議康復青少年延遲接種 最少12周

英國新冠肺炎疫苗接種進度理想，接種對象更早已擴至12歲或以上。英國政府的醫療專家建議，若18歲以下青少年感染新冠肺炎後，應等候最少12周才接種疫苗，有助減輕出現心肌炎副作用反應的機率。

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英國衛生安全局（UKHSA）的專家表示，建議包括12歲或以上人士感染新冠肺炎後，應相隔4周才接種疫苗。然而，UKHSA建議12歲或以上﹑18歲以下非高危族群的青少年確診後，疫苗接種的等候時間卻延長至12周。

UKHSA免疫接種部部長拉姆齊（Mary Ramsay）表示，新冠疫苗非常安全，並解釋因有最新報告指出，感染後延遲疫苗接種有助進一步降低心肌炎副作用出現的機率。出於高度穩健方針，當局建議18歲以下合資格人士需安排一個更長的疫苗接種等候時間。

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專家重申，心肌炎副作用多數在接種後數日內出現。專家認為，此前曾感染的青少年在確診後3至4周打疫苗，若未有任何罕見副作用，理應已度過因疫苗出現心肌炎的高危時間。

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）剛在周一（15日），開放16至17歲青少年接種次劑。UKHSA同樣建議，首劑後感染的青少年需延至12周後再打疫苗。英國政府估計，約一半中學生曾經感染。普遍認為，青少年感染新冠肺炎後，將會有3至6個月的天然抗體。

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責任編輯：吳漢培