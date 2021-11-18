京東第三季盈轉虧 錄28億元人幣虧損

內地大型網購平台營運商京東集團(09618)公布上季業績，第三季錄得虧損28億元（人民幣．下同），而去年同期為純利76億元，按年由盈轉虧；非公認會計準則下純利為50億元，按年下跌10.7％。京東周四(18日)績前下跌3.5%，收報323元。

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期內，京東錄得收入2,187億元，按年增長25.5％，其中，商品收入按年升22.9％，服務收入增長43.3％。非公認會計準則下EBITDA為59億元，按年跌約14.5％。年度活躍用戶數由截至去年9月30日止十二個月的4.4億，增加25％至截至2021年9月30日止十二個月的5.522億。京東集團總裁徐雷表示，集團第三季度業務再次超過國內行業的平均增長速度。

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核心業務京東零售上季支撐集團業績，錄得79.4億元人民幣經營利潤。其他業務方面，集團上季來自京東物流(02618)的經營虧損為7.2億元人民幣，來自由京東產發、京喜、海外業務及技術創新等組成的新業務經營虧損，則達20.7億元人民幣。

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