【業績│零售股】莎莎郭少明：有信心下半財年虧損續收窄　內地開店目標減至80間

▲ 莎莎郭少明：有信心下半財年虧損續收窄 內地開店目標減至80間

莎莎 （00178） 上半財年虧損收窄，主席及行政總裁郭少明在業績會上表示，「下半年賺錢未必」，但有信心整體虧損將進一步收窄，預期香港12月銷售理想，若澳門疫情不再重燃，港澳市場於12月及1月或有機會達至收支平衡。

莎莎於10月至11月14日止第三季度，香港同店銷售上升23.4%，郭少明稱，受惠消費券，10月單月同店銷售升18%，零售銷售增長12%，而11月的增長則更好，並且預期12月的生意有望成全年最高的月份。他又指，現時對中港通關保守，即使明年2月兩地進一步開放，仍有限制，但強調「通關一定比唔通關好」。

莎莎上半年港澳開了3間店

莎莎上半財年於港澳關閉10間店，當中7間位於遊客區，集團預期下半財年將再關5至8間店，亦是集中於遊客區。郭少明稱，集團亦有開店，上半年港澳開了3間店，其中兩間位於銅鑼灣及旺角，近日亦在元朗開了一間新店，而明年澳門則會開2間店。

內地上半年虧損上升，郭少明表示，疫情隨時出現，加上內地防控政策嚴謹，對內地業務此前的估算有錯誤，已減漫發展速度。莎莎將今財年開店目標由之前約100間調整至約80間。

莎莎將加強直播帶貨及使用KOL

他預期，下半年內地業務虧損將較上半年收窄，集團將於大灣區集中發展，皆因集團在當地的知名度較高，地理位置方便亦有助公司管理。而網購方面，集團將加強直播帶貨及使用KOL。

相關文章：【業績│零售股】Bossini首3季收入減少21% 集團指品牌將全新定位

相關文章：【中港通關】港澳辦指中港通關有序推進 富瑞：有利本港零售股

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

記者：袁諾曦