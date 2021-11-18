【消費熱話】逾萬件好物低至1折 一田購物優惠日11月24日震撼登場

半年一度的一田購物優惠日將於今年11月24日至11月30日開始，屆時全港12間分店及13個特別展場都會同步展開大特賣，一連7日每日都有1折筍貨讓市民盡情掃貨。而超市搶手優惠方面則會分2星期，一連兩星期市民可以以破紀錄低價$100任選4件自由組合超市筍貨，此次「$100任揀4件」專區匯集日韓糧油雜貨、美國飲品、防疫好物等多款精選產品。除此之外，另有逾100款爆抵筍貨$49起每日限定發售，屆時各種家用電器，護膚美妝產品，零食雜貨都將會以超優惠價格發售。

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值得留意的是，購物優惠日首日早上9-12時為YATA-Fans尊享時段，有興趣市民可以預先進行網上登記，率先入場選購心水貨品。中午12時起公眾開放，並營業至晚上10時。11月25日至11月30日百貨部營業時間將為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照各店行常營業時間營業。

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記者：鄭日棱