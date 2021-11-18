預計明年商務旅行支出或重回1兆美元水準　至2024年才全面復甦　

今年商務旅行復甦步伐放緩，然而，全球商務旅行協會（Global Business Travel Association）最新發布的預測報告顯示，全球商務旅行支出預計將在明年大幅增長，預料在2024年才全面復甦，回復成與2019年、疫情前1.4兆美元的開支。

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商務旅行開支在去年下降逾半、即53.8%至6610億美元之後，預計2021年全球支出將上升14%，至7540億美元；此預測比協會上一份展望報告中預測的要復甦速度要慢。

盡管如此，全球商務旅行2022年的支出將重回1兆美元以上，同比增長38%。全球商務旅行將於2024年全面復甦，年底達到1.48兆美元，略高於2019年疫情前的1.4兆美元。

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不過報告指出，與疫情相關的威脅未見盡頭：供應鏈緊張、勞動力短缺、通脹、成本增加和亞洲市場復甦滯後，都是市場要面對的風險。此外，不少公司都採用遠程工作模式、長期削減或取消商務旅行等等，都是一大挑戰。

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