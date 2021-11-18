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【疫市營商】貿發局下月舉行四大博覽及論壇活動　各路專家分享營商之道、創業心得

商業 17:55 2021/11/18

分享：

四大博覽及論壇活動，包括創業日、創智營商博覽、亞洲知識產權營商論壇及DesignInspire創意設計博覽。（貿發局提供圖片）

為了協助企業應對市場變化，香港貿易發展發將於12月在網上舉辦四大博覽及論壇活動，包括創業日、創智營商博覽、亞洲知識產權營商論壇及DesignInspire創意設計博覽。活動將會有來自不同行業的專家及講者，與中小企及初創企業分享營商之道及創業心得，以及如何運用創新科技及思維。

【創新科技】超過9成珠三角中資企業未曾使用香港科技　學者：兩地必須加強互動

創業日搜羅多個熱門話題　啟發創業思維

香港貿發局助理總裁梁國浩表示，「創業日」及「創智營商博覽」請來一眾國際講者，為企業提供具啟發性及實用的見解，提升公司業務增長能力，同時提供商貿配對及互相交流機會。兩項活動更是首度同期於12月1至3日舉行，內容圍繞創新科技趨勢、企業家精神、大灣區市場分析、中小企支援服務等議題。同時，研討會亦會探討藝術科技，聚焦討論近期市場大為興起的NFT，探討科技對藝術及創意界帶來的新景象。在創智營商博覽中，亦有不少為中小企而設的活動，包括討論如何把握十四五規劃發展機遇的國際中小企高峰論壇等。

而「亞洲知識產權營商論壇」則將於將於12月2至3日在網上舉行，就著不同知識產權最新議題，探討企業如何利用專利制度保護發明、鼓勵及推廣創新，甚至發揮可持續發展的潛能，推動業務增長。

今年的「DesignInspire創意設計博覽」亦提升成為全年推廣活動，從建築、數碼、體驗、平面、工業、空間，以至城市和文化等範疇，為大眾帶來一場全新的創意體驗。活動更會在11至12月於香港及廣州兩地舉行跨界項目路演推廣。

【O+O商機】中國屈臣氏助初創銷售增長2倍　設屈奇館發展業務

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責任編輯：葉泳珊

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