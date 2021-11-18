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【反壟斷】國務院發佈原料藥反壟斷指南　促進原料藥和藥品供應穩定

股市 18:05 2021/11/18

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內地反壟斷範圍延伸至原料藥界別，國務院反壟斷委員會發佈《關於原料藥領域的反壟斷指南》，稱會嚴厲打擊各類原料藥壟斷行為，促進企業提高運營效率，維護市場競爭價格，引導和鼓勵原料藥經營者將更多資源用於工藝改進、質量和效率提升，促進原料藥有效供給和藥品穩定供應，保護消費者利益。

文件明確指出，禁止經營者達成、實施壟斷協議；禁止具有市場支配地位的經營者從事濫用市場支配地位，排除、限制競爭的行為；禁止實施具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中。

根據上述文件，原料藥領域壟斷協議是指經營者排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為。至於原料藥領域常見的濫用市場支配地位行為，則包括以不公平的高價銷售原料藥、限定交易相對人只能與其交易、搭售商品或者在交易時附加不合理交易條件等。

在限制競爭效果的經營者集中方面，當該品種原料藥經營者數量較少，在相關市場的市場份額和市場集中度較高時，可能具有排除、限制競爭的效果。文件稱在上述情況下，參與集中的經營者可主動申報。

 

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