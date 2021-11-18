【大行點睇】花旗指行業至2025年前景好料長城受惠　升其目標價近50%

花旗發表報告，將長城汽車(02333)評級由中性升至買入，目標價由32.3元上調至46.8元，以反映行業於明年至2025年的展望更為向好，及集團將推出強勁的新產品等。花旗又將集團今年至2023年總銷量預測分別調升至127萬、175萬及199萬輛，三年最新盈利預測調整至60億元、117億元及151億元人民幣。料受到高級輔助駕駛(ADAS)及固件在線升級(FOTA)等支持下，長汽的市佔率可由今年的2.1%，提升至2025年的9.3%。今年至2023年的毛利率估計可改善至14.7%、14.8%及15%。

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股 另外料4股或納入港股通

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

同場加映 【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機