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【大行點睇】花旗指行業至2025年前景好料長城受惠　升其目標價近50%

股樓投資 18:48 2021/11/18

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花旗發表報告，將長城汽車(02333)評級由中性升至買入，目標價由32.3元上調至46.8元，以反映行業於明年至2025年的展望更為向好，及集團將推出強勁的新產品等。花旗又將集團今年至2023年總銷量預測分別調升至127萬、175萬及199萬輛，三年最新盈利預測調整至60億元、117億元及151億元人民幣。料受到高級輔助駕駛(ADAS)及固件在線升級(FOTA)等支持下，長汽的市佔率可由今年的2.1%，提升至2025年的9.3%。今年至2023年的毛利率估計可改善至14.7%、14.8%及15%。

 

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通

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撰文 : 周兆邦

長城汽車（02333） 港股

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