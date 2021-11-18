  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】百度第三季盈轉虧股價挫8%　遭滙豐大和削目標價

股樓投資 18:38 2021/11/18

分享：

百度（09888）公布，第三季業績盈轉蝕165.59億人民幣，今日股價下跌7.8%。

滙豐研究發表報告指，百度第三季業績基本符合預期，但廣告業務前景遇挑戰，因此將目標價由195元下調至190元。

大和發表研究報告，指百度第三季收入符預期，惟純利遜預期，儘管由於監管和宏觀不確定性，廣告行業前景可能仍然疲軟。該行下調集團2022至2023年收入預測各2%，以反映對廣告業收入預期下降，並因進一步投資，下調每股盈利預測14-17%，目標價由240元降至238元，重申「買入」評級。

 

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通

    點擊圖片放大
    +16
    +15

 

 

 

 

同場加映  【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 周兆邦

百度集團—SW（09888） 港股

上一篇文章

京東第三季盈轉虧 錄28億元人幣虧損

下一篇文章

【改定唔改】小鵬汽車被網民指名字土氣 創辦人霸氣回應：不會改名 體現責任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款