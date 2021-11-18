【異動股】百度第三季盈轉虧股價挫8%　遭滙豐大和削目標價

百度（09888）公布，第三季業績盈轉蝕165.59億人民幣，今日股價下跌7.8%。

滙豐研究發表報告指，百度第三季業績基本符合預期，但廣告業務前景遇挑戰，因此將目標價由195元下調至190元。

大和發表研究報告，指百度第三季收入符預期，惟純利遜預期，儘管由於監管和宏觀不確定性，廣告行業前景可能仍然疲軟。該行下調集團2022至2023年收入預測各2%，以反映對廣告業收入預期下降，並因進一步投資，下調每股盈利預測14-17%，目標價由240元降至238元，重申「買入」評級。

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