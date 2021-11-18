【港元定存】中小行突推3個月港元定存年息6.88厘 存1萬期內賺息172元

▲ 富邦突低調推3個月港元定期存款享6.88厘年息，為冠絕全城的高息王。

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港元定期存款息續爆加息搶客戰，當中又以3個月為主戰場，富邦突低調推3個月港元定存6.88厘破頂年息，較5月時曾推出的同存期享3.28厘年息勁加3.6厘，但後者早前於10月底下架。而超高息須符連串附帶條件，如全新客戶以全新資金，以指定流動或網上理財開戶等，若按門檻1萬元計，全期賺息約172元。專家指，跨境理財通滿月，中小行齊加息冀作攻防戰。此外，集友今天（11月18日）把7天短存享5.8厘年息的截止期，剛順延至下周三（24日），如以上限500萬元計，賺取約5561元利息，但未扣除須先把人民幣兌換作港元的買賣差價。

然而，在年關前虛擬銀行的做法參差，呈兩加兩减，包括匯立（WeLab Bank）調升3個月港元定存年息0.1厘至0.85厘，打入高息榜5甲列，超越小米 （01810） 牽頭參股的虛銀天星（AirStar Bank）的0.8厘年息。

3個月人幣定存最高息2.8厘【下一頁】

可是，騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）卻逆市而行，狠削3個月港元定存年息0.3厘、新報0.8厘。同樣，另一虛銀早前亦人加我減，眾安（ZA Bank）於上周四（11日）驟降3個月港元定存年息0.15厘至險守0.5厘。

至於比併3個月港元定存，目前以富邦的6.88厘年息膺冠絕全城的高息王，緊接其後是工銀亞洲的3厘年息，而招商永隆及花旗齊報1厘年息，亦位列三甲。

觀乎今天反映銀行資金成本的3個月拆息報0.188厘，但一眾大小行的同期定存年息皆逾0.19厘，如發鈔行渣打香港 （02888） 有0.3厘、恒生 （00011） 享0.4厘、東亞 （00023） 更達0.55厘，凸顯業界不惜牌面上蝕本搶存。再者，中小行更勇進，例如信銀國際為0.7厘、建行亞洲更達0.75厘等。

招商永隆推限時1厘港元定存【下一頁】

展望後市，全城緊盯下月的超級央行月，因美國上月通脹升至逾30年新高，市場擔心短期通脹失控，花旗料聯儲局最快於明年中加息，明年或加3次息，刺激美滙指數曾衝上96，英國也料被逼加息，市場關注環球資金大輪動，由新興市場班資回朝，本港難免有走資之憂。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料本港第4季通脹高企在2.8%，今年全年CPI錄得1.8%升幅，明年更勁升2.3%。

至於本港GDP，陳正犖料第四季GDP按年升5.6%。今年全年香港經濟增長預測為6.6%，2022年增3.8%，2023 年則錄得3.6%的升幅。

另方面，若今年本港CPI升1.8%，市面一眾港元定存中，富邦3個月享6.88厘及工銀亞洲的3厘，以至滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 7天港元定存享年息4厘，集友7天港元定存年息更達5.8厘，在牌面上跑贏通脹。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪