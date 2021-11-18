【元宇宙】密集恐懼慎入！Meta展示智能手套研發進展　感知手勢作虛擬互動（多圖）

自Facebook宣布將集團改名為Meta，致力拓展「元宇宙」（Metaverse）的市場定位後，市場上對元宇宙的討論程度大增。元宇宙聚焦發展在基於擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）技術，融合虛擬和實體世界，例如是使用不同的穿戴裝置，在虛擬空間體驗到更具現場感的互動。Meta官網日前更發布旗下實驗室Reality Labs影片，展示其VR智能手套的原型設計與最新研發進展。

除了穿上頭戴式裝置可讓用戶感受虛擬世界之外，還可配合其VR智能手套操控，在虛擬世界中進行互動，例如是抽取積木、玩骨牌、握手等。

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Meta團隊揭曉該VR智能手套背後所運用的技術，指其智能手套能精準地感知穿戴著的手指動作、手勢與觸覺，以對應在虛擬實境中的物體位置，是運用到以下的研發技術：

手套上配置高速的小型微流控處理器（microfluidic）

用來驅動控制佈滿指尖、手掌位置等處的軟性致動器

可避免長戴的手套的悶熱感，並可藉此感知手指作出的各種手勢動作與觸碰時的壓力與阻力

並且追蹤辨識手指於虛擬實境中的對應位置與物體的互動方式

此外，還有手部追蹤技術、觸覺渲染技術，以及在手背位置內建可偵測手指彎曲幅度與在空間中移動的感測器，助更加精準地感知不同的手勢動作與指令。

不過Meta團隊指，目前這項具備精準觸覺回饋的VR智能手套仍處於研發階段，尚未清楚於何時正式推出。

責任編輯：張寶燕