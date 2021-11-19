亞馬遜再減與Visa合作 擬停推美國聯名信用卡

電商興起帶旺電子支付市場，不少電商平台與信用卡公司有合作關係。但美國電商Amazon（亞馬遜）與英國Visa信用卡公司卻漸行漸遠，繼早前確定明年起不再接受英國Visa信用卡付款後，再有報道指，亞馬遜或放棄與Visa在美國合作推出聯名信用卡。有分析師指，Visa信用卡失勢或成支付行業轉捩點。

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《路透社》周三（17日）報道，亞馬遜正考慮放棄繼續與Visa合作，推出美國聯名（co-branded）信用卡。亞馬遜發言人強調，正與萬事達卡公司（Mastercard）、美國運通卡公司（American Express）及Visa卡公司等協商，為審查其聯名信用卡協議標準流程之一。Visa卡公司則拒絕評論傳言。

亞馬遜早前已宣布，從明年1月19日起，顧客無法再使用英國發行的Visa信用卡付款。亞馬遜在聲明中指出，Visa的手續費高昂，並認為隨科技進步費用理應下跌，但反之非但不見降低，而且更有增加。

英國脫歐後，歐盟對發卡公司實施的收取費用上限不再適用，即發卡公司可以增加收費。Visa上月起開始對英國與歐盟之間，透過網上或電話完成的信用卡交易收取1.5%手續費，扣帳卡則收取1.15%，較之前分別收取0.3%及0.2%大幅增加。《路透社》指，Visa卡公司與亞馬遜數月前關係已開始惡化，亞馬遜以Visa卡公司收費過高為由，對新加坡及澳洲使用Visa信用卡客戶徵收額外費用。

不過，英國民眾依然可以使用Visa扣帳卡（debit card）、萬事達卡、美國運通卡及Eurocard交易。據外媒《Business Insider》報稱，亞馬遜希望為英國顧客提供最多價值27美元（約210.6港元）的禮品卡，吸引他們放棄使用Visa信用卡。

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零售商一直批評電子支付公司收取費用過高，《彭博》報道指，美國每年相關費用可達1,000億美元（約7,800億港元）。亦有研究表示，信用卡和扣帳卡手續費令英國零售商每年成本增加1.5億英鎊（約15.8億港元），不少英國及歐洲零售商因此虧損。

投資公司Hargreaves Lansdown分析師霍伊（Laura Hoy）表示，過往零售商會接受大型信用卡公司收取手續費，作為獲得信用卡公司背後大量顧客的成本。亞馬遜停止提供Visa信用卡作付款方式一事或成支付行業重要轉捩點。

霍伊認為，亞馬遜或希望藉此吸引更多顧客使用旗下支付系統。《華爾街日報》引述分析師報告指，亞馬遜在英國淨銷售額（net sales）僅佔美國銷售額的10分之1，取消Visa信用卡付款只會產生輕微影響。

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責任編輯：李俊儀