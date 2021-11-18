比爾·蓋茨：至明年中新冠病毒造成的死亡人數　或不會超過流感

比爾·蓋茨（Bill Gates）出席在新加坡舉行的彭博新經濟論壇上表示，假如新冠病毒不再變種，至明年年中，新冠肺炎的死亡率和感染率，可能會比流感更低。蓋茨表示，得益於群體免疫和疫苗，以及新興的口服治療，新冠肺炎的死亡率和疾病率應該會大幅下降。

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蓋茨更表示，明年全球對新冠肺炎接種疫苗的限制將有所不同，隨著供應問題得到解決，如何可平均分配是接下來最主要的難題。他說到明年年中，疫苗供應問題「將在很大程度上得到解決」。

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蓋茨以視像形式出席該論壇，他提及，不少國家的需求尚未清楚，尤其是在撒哈拉以南的非洲等地。不過蓋茨亦補充稱，世界也應該努力根治流感，以減少未來疫症的威脅。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，至本周末將有超過2.55億新冠病毒病例，和510萬人病歿。

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