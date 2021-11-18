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【業績│零售股】百盛集團第3季虧損收窄至4987.6萬人幣　同店銷售跌11%

股市 18:08 2021/11/18

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【業績│零售股】百盛集團第3季虧損收窄至4987.6萬人幣　同店銷售跌11%

連鎖型百貨公司百盛集團 （03368） 公布截至9月底止3個月第三季度業績。第三季度經營收益總額按年跌10%至10.4億元（人民幣，下同），淨虧損為4987.6萬元，按年擴2.2倍。上季同店銷售按年跌11.3%，經營利潤按年跌47.6%至6201.3萬元。

百盛集團表示，經營收益總額的變動主要由於客戶合約收益的變動所致，來自客戶合約的收益占經營收益總額80.6%，當中包括自營銷售額、特許專櫃銷售傭金及諮詢及管理服務費。

首9個月計，經營收益總額按年升13%至35.3億元；同店銷售按年升12.3%；經營利潤按年升43.6%至3.1億元；淨虧損為4290萬元，按年收窄79%。

截至9月底，百盛集團在中國29個城市合共運營管理包括概念店「Parkson Beauty」在內的42家百貨店、1家購物廣場、2家百盛優客城市廣場、超市、服飾及餐飲門店。

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編輯：曾樂詩

 

港股 百盛集團（03368） 業績公布 同店銷售 時裝服飾

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