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嗶哩嗶哩（09626）雖跌一成但仍守升軌之上

股市 17:15 2021/11/18

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嗶哩嗶哩（09626）公布季績後股價今日下跌挫，收市跌逾一成。論技術走勢， 嗶哩嗶哩股價仍守在升軌之上，嗶哩嗶哩前景怎樣解讀？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。

重溫《ET講股通》足本版：【按此】 

欄名 : ET講股通

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