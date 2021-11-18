嗶哩嗶哩（09626）雖跌一成但仍守升軌之上 股市 17:15 2021/11/18 分享： 嗶哩嗶哩（09626）公布季績後股價今日下跌挫，收市跌逾一成。論技術走勢， 嗶哩嗶哩股價仍守在升軌之上，嗶哩嗶哩前景怎樣解讀？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。 重溫《ET講股通》足本版：【按此】 欄名 : ET講股通 相關文章 【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code） 今日 【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code） 【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（歡迎到本節目留言區即時交流） 今日 【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（歡迎到本節目留言區即時交流） 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 今日 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 美股處於山頂 可待感恩節後再部署 今日 美股處於山頂 可待感恩節後再部署 百度（09888）股價急插近8% 季績後前景點睇？ 今日 百度（09888）股價急插近8% 季績後前景點睇？ 你可能感興趣 【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code） 今日 08:50 【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code） 【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（歡迎到本節目留言區即時交流） 今日 15:40 【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（歡迎到本節目留言區即時交流） 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 今日 12:35 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（歡迎到本節目留言區即時交流） 今日 【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（歡迎到本節目留言區即時交流） 【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/17 【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/16 【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：等習拜會（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/15 【ET講股通】梁耀康：等習拜會（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/12 【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（附time code）（第二版︰加入文字內容） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 港股 經濟 香港經濟日報 香港 AR