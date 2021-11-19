【京東業績】京東第3季收入增26%　經調整純利50億人幣勝預期、股價逆市升半成（第二版）

▲ 【京東業績】京東第3季收入增26% 經調整純利50億人幣勝預期

京東 （09618） （美：JD）公布截至9月底季績，期內收入2187.08億元（人民幣，下同），按年增25.5%，好過預期的2154.11億元；淨蝕約28.06億元，去年同期賺76億元，差過預期的蝕16.68億元；經調整純利約50.47億元，按年跌9%，好過預期的32.64億元。

京東股價逆市造好，開報339元，升近5%，成交2.2億元。

總裁徐雷表示，下半年宏觀消費環境相對疲弱，上游供應鏈緊張、原材料的價格陸續上漲、國內疫情及極端天氣等因素，對零售市場產生挑戰。他預期特定晶片供應短缺的情況將持續至明年上半年，但集團以供應鏈為核心，零售業務在動盪環境下仍可維持穩定。

他估計，原材料缺貨及漲價的影響會於第四季及明年首季轉移至消費端，但集團與合作伙伴溝通，盡力降本增效，減低價格波動。他又指，目前京東的主要消費人群包括家庭消費，具目的性、確定性及計劃性購物，令集團受消費疲軟的影響較小。

另外，管理層表示，內地家電行業屬於存量競爭狀態，但京東仍有增長，主因佈局下沉市場和重視差異化產品研發等，隨國家對二選一的重視及集團建立的生態，今年京東雙11的表現成績出色，料時尚家居領域可以開始提速。

京東零售按年增23.0% Non-GAAP EBITDA勝預期

業務收入分部方面，京東零售約1980.80億元，按年增23.0%；京東物流約257.49億元，按年增43.3%；新業務約57.32億元，按年增33.3%；分部面抵銷約110.03億元。

非公認會計準則下EBITDA為58.63億元，按年跌11.2%，高過預期的45.39億元。

京東上季其他非經營損失為31億元，去年同期則賺45億元，主要是上市公司股權投資股價下降導致投資證券產生公允價值變動損失，拖累公司上季列賬損失28億元。

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具強勁業務運營掌控力 有助穿越經濟周期

徐雷指，基於業務的穩健發展，以及技術和供應鏈上的核心能力，京東的獨特商業模式下，對業務運營有很強的掌控力，也是穿越經濟週期的有力競爭優勢。

京東集團首席財務官許冉指，更多新老用戶在京東購買商超品類等日常生活用品，消費者心智持續加強，帶動上季強勁業績。

（第二版加入業績會內容）

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記者：李哲毅