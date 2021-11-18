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【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手

商業 17:10 2021/11/18

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（法新社圖片）

英國勞動力緊張，連鎖超市Lidl為了配合其擴張業務的發展，公布將會在明年3月份提高薪酬；並稱，透過是次加薪，將成為全英最高薪酬的超市。

是次調高薪酬中，Lidl在英國倫敦以外的僱員薪酬，從最低薪酬的每小時9.5英鎊（約100港元）調高至每小時10.1英鎊（約106港元）。具經驗的僱員薪酬則為每小時11.4英鎊（約120港元）。

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事實上，Lidl有此舉皆因正在擴充，並計劃至2023年前，由目前的逾850家門店，增加至1,000家門店。故該公司明確表示，希望透過提高每小時薪金，在招聘員工上提高競爭力。

據BBC報道，Lidl稱加薪幅度超過6%，涉及超過2.1萬名僱員，即大約有8成僱員受惠。並稱，是次加薪將會公司成本增加180萬英鎊（約1,890萬港元）。其人力資源主管Nan Gibson表示：「我們不希望將成本轉嫁給消費者。」故加薪將列入投資計劃之中。

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英國超市員工年齡超過23歲的時薪已在提高，並將在2022年4月份，由每小時8.91英鎊（約93港元）增至9.5英鎊。例如Tesco、Aldi時薪已達9.55英鎊。但早前另一間超市Morrisons在今年稍早，提高僱員時薪至最低10英鎊（約105港元）。

責任編輯：馬意文

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