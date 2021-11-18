【人幣定存】3個月人幣定存最高息2.8厘 理財通滿月加劇人幣搶存戰

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跨境理財通自10月19日開啟以來剛好一個月，業界如工銀亞洲指理財通反應良好。專家也說自從這措施推出後，人民幣需求驟增，令人幣定期存款加息戰升級，包括今天（11月18日）大眾銀行加3個月人幣定存年息，市料吸存戰將延至年底。

工銀亞洲回應本報查詢指，該行於上月19日正式推出「跨境理財通」服務以來，內地與香港客戶反應良好，業務量亦合符預期。其中，開戶數量以「北向通」居多，佔總體七成；「北向通」及「南向通」均分别錄得客戶以最高金額100萬元（人民幣，下同）滙至其投資專戶，以購買理財通產品。存款方面，工銀亞洲現提供11種貨幣的活期存款供「南向通」客戶選擇。

3個月港元定存息最高3厘【下一頁】

工銀亞洲發言人又說，現時該行就「南向通」提供超過100隻合資格的理財產品，包括基金、債券及不同幣種的存款。截至目前為止，「南向通」投資者選擇購買基金居多，分別由超過10間中資及國際知名基金公司提供，種類涵蓋貨幣市場、環球債券、美元債券、亞洲債券、大中華債券及平衡型基金等，當中部分基金更涉及不同具增長潛力的投資主題，包括創新科技、可持續發展和週期性消費；而貨幣類別選擇亦較為多元化，包括人民幣、港幣及美元等。

此外，人行擬於明天（11月19日）來港發行250億元（人民幣，下同）央票，其中3個月期佔100億元，上商研究部主管林俊泓指，參考二手市場，現時3個月期央票的孳息率約2.45厘，料今次的中標息率約2.4厘，而同期美債低見0.88厘。此外，人行快推的1年期央票佔150億元，最高接納息率料約為2.5厘，因二手息率現約2.45厘，相對1年期美債的孳息僅0.15厘，人債息率高約2.3厘，遂料總額250億元可獲超額認購。參考同是低風險的定存，3個月及1年人幣定存最高年息皆為2.8厘，高於上述人債的票息，而今午離岸人民幣3個月拆息直逼3.1厘，1年報3.18厘。

招商永隆推限時1厘港元定存【下一頁】

另方面，今年將是人行第4次來港透過金管局旗下債務工具CMU標售相同期限的央票，每次的發行額皆同是250億元。對上一次是8月20日，當時推售250億元中，共接獲730億元申請，超購1.92倍。3個月的中標息率是2.6厘、1年期是2.75厘，齊升12個基點；而1年期的票息更創今年新高。

至於5月22日標售時共獲681.85億元申購、超額1.7倍，而3個月的票息為2.48厘、1年是2.63厘，分別下跌22及11個基點。今年打頭陣可追溯至2月19日，吸資759.1億元或超購兩倍，3個月票息是2.7厘、1年是2.74厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪