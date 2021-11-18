美元高歌猛進　人幣並駕齊驅

美國通脹居高不下，聯儲局官員發表鷹派言論，再加上總統拜登表示扭轉通脹勢頭為當務之急，在貨幣政策分化加劇下，美元一度急升至16個月高位96.24後回順。利率市場預示聯儲局將會在明年年底加息四分一厘兩次以上，筆者認為，通脹前景及聯儲局理事委員會的任命上仍有相當多的不確定性，短期上美元可能有回調空間。事實上，假如聯儲局需於來年加息2次以上，代表全球通脹壓力較想像中嚴重，其他主要央行將會跟隨聯儲局調整加息步伐，屆時各央行的貨幣政策立場反而有機會收窄。

習拜會舉行後人民幣在6.37／6.38水平徘徊，儘管習拜會氣氛良好，雙方均在會談上釋出善意，但中美在各議題上取得進展的前路仍然遙遠。中美元首會談亦未有觸及關稅議題，但筆者估計會談氣氛正面，將為首階段協議的削減關稅討論起正面作用。人民幣一籃子指數持續走高，連升6日後更創下近6年新高的101.88水平。筆者認為，人民幣強勢或由近月中國強勁的出口數據帶動，年底前出口商積極結滙，導致人民幣強勢持續。然而，有關出口利好因素可能會在來年消退。由於全球廣泛疫苗接種進展良好，口服藥物研發取得突破，疫情紓緩下供應鏈有望恢服正常，一旦生產基地重返成本較低的東南亞等地，中國出口增長強勢或難以持久，屆時人行可能容許更多人民幣雙向波動以減低出口壓力。