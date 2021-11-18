印度新德里空氣污染惡化 所有學校無限期停課

印度首都新德里空氣污染嚴重，甚至影響民眾健康。首都新德里政府宣布，當地所有學校無限期停課，周三（18日）起關閉當地超過一半燃煤發電廠，希望改善新德里空氣污染問題。據悉，當局考慮在周末實施封城，最快下周三（24日）決定。

印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖） 【下一頁】

印度新德里多個地區的PM2.5水平接近或高於400，遠高於世界衛生組織 （WHO） 的空氣質素指標，被歸類為「嚴重空氣污染」。新德里政府宣布，原定所有學校停課一周，改為無限期停課，除運輸或國防相關項目的工程外，市內禁止作其他建築工程直至本周日（21日），同時貨車只限運送必需品。

此外，當乎11座燃煤發電廠僅容許5座燃煤發電廠獲准經營；當局安排政府員工在家工作，同時呼籲私人企業跟隨。

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新德里政府指，對每逢周末實施封城措施持開放態度，希望減少市內交通及其他潛在空氣污染活動，目前等待最高法院批准，最快下周三作決定。

當地民眾在排燈節期間大肆放煙花，導致首都新德里空氣污染問題愈趨嚴重，加上鄰近地區的居民焚燒農作物、車輛及工業排放廢氣、過分倚賴燃煤發電等因素，使空氣污染問題在冬季惡化。

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責任編輯：郭麗明